Öffentlichkeitsfahndung beendet: Vermisster Rentner aus Thüringen gefunden

Ein älterer Mann hat am Sonntag eine Klinik in Rudolstadt, Thüringen, verlassen und war seitdem verschwunden. Es gab Hinweise, dass er sich im Raum Dresden aufhalten würde. Inzwischen ist der Senior wieder aufgetaucht, die Öffentlichkeitsfahndung ist damit beendet.

Rudolstadt/Dresden. Am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr verließ ein 86-Jähriger ein Krankenhaus in Rudolstadt. Er wollte nach Hause fahren, kam dort aber nicht an. Es gab Hinweise, dass er sich im Raum Dresden aufhalten würde. Die Polizei leitete eine Öffentlichkeitsfahndung ein, inzwischen ist der Senior aufgefunden worden.

