Überfall in Dresden-Striesen: Polizei fahndet nach diesem Mann

Dresden. Die Polizei fahndet nach einem Mann und ersucht die Öffentlichkeit um Unterstützung. Dieser hatte am 19. Mai ein Geschäft in Dresden-Striesen überfallen. Er betrat das Geschäft an der Blasewitzer Straße gegen 18.20 Uhr.

Der Mann hat ein eckiges Gesicht.

Der Unbekannte hatte dem Verkäufer einen Text auf seinem Handy gezeigt, wobei er eine Hand in der Tasche so hielt, dass er den Eindruck erweckte, eine Waffe bei sich zu tragen. In dem Text verlangte er Geld. Der Verkäufer überreichte dem Täter einen dreistelligen Geldbetrag, der Mann floh anschließend.

Bilder der Überwachungskamera zeigen den Täter.

Der Mann war etwa 1,75 Meter groß und ca. 25 Jahre alt. Er hatte eine helle Hautfarbe, kurze dunkle Haare und einen kurzen Oberlippen- und Kinnbart. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zum Täter machen können. Hinweise: (0351) 483 22 33

