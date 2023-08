Das ist Dresdens Klo-Konzept: Stadt will in zwei Jahren 13 neue öffentliche Toiletten errichten

Dresden. Lange Zeit war’s leise ums Stille Örtchen – nach längerer Planung hat die Stadt nun aber das angekündigte Konzept für öffentliche Toiletten in Dresden vorgelegt. Für die Verrichtung der Notdurft möchte die Verwaltung ab kommendes Jahr 13 neue WC-Anlagen in Dresden errichten lassen. Die sollen teils ältere öffentliche Toiletten ersetzen, aber auch dort gebaut werden, wo es bisher in Sachen frei zugängliche Klos noch klemmte. Und: Die Anlagen sollen kostenlos nutzbar sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuell gibt es in Dresden fast 90 öffentlich nutzbare Toiletten. Bei einigen handelt es sich um eigenständige Anlagen, andere befinden sich in städtischen Gebäuden oder werden in Bahnhöfen oder Einkaufszentren von privaten Anbietern betrieben. Hinzu kommen noch 18 Toilettenhäuschen, die den früheren Werbepartnern Stroer und Wall gehören – wie etwa die in Litfaßsäulen verborgenen Klos. Der Vertrag mit den Anbietern endete jedoch En­de 2022. Und neue gesetzliche Regeln lassen nicht mehr zu, dass Toiletten und der Betrieb städtischer Werbeanlagen verknüpft werden dürfen.

Neue Toiletten sind unisex

Weil diese Klos deshalb nun verschwinden müssen, hatte die Stadt bereits vor drei Jahren ein Konzept für öffentliche Toiletten angekündigt – was der Stadtrat mit einem entsprechenden Beschluss flankiert hatte. Die Mitarbeiter der Verwaltung haben deshalb in den vergangenen Monaten analysiert, wo neue Toiletten besonders nötig sind, aber auch geschaut, wo es zu viele davon gibt, wie Anja Lange, Leiterin des Amts für Hochbau und Immobilienentwicklung erklärt. Das Ergebnis: Von den 18 Toiletten der ehemaligen Werbepartner werden sieben durch neue Anlagen ersetzt. Außerdem sollen bis Ende 2025 an sechs weiteren Standorten neue Klos errichtet werden (siehe Infokasten).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hier sind neue Toiletten geplant An den sieben Standorten sollen Toilettenanlagen ersetzt werden: Pirnaischer Platz, Wallstraße, Prager Straße 4, Albertplatz, Ritterstraße, Trachenberger Platz und Sachsenplatz An den sechs Standorten sollen neue Toiletten entstehen: Wasaplatz, Amalie-Dietrich-Platz, Parkplatz Ammonstraße, Ullersdorfer Platz, Toeplerpark und Lennéstraße

Neben den Standorten legt das Konzept auch neue Standards für die künftige Ausstattung fest. So werden künftig alle öffentlichen Toiletten der Stadt unisex, also jeweils für alle Geschlechter zugänglich sowie barrierefrei sein. Darüber hinaus können diese aber je nach Bedarf des Standorts um Urinale und weitere geschlechtergetrennte Toiletten ergänzt werden. Auf der Prager Straße ist zudem eine „Toilette für alle“ geplant. Die richtet sich etwa an Menschen mit mehrfacher Behinderung, die auf die Hilfe einer Begleitperson angewiesen sind.

Zwei Millionen Euro für Bau im Haushalt eingeplant

Für den Bau der neuen Toiletten sind im Haushalt bereits zwei Millionen Euro eingeplant. Die Stadt geht für den Bau der insgesamt 13 neuen Toiletten von Kosten in Höhe von 1,7 bis 2,5 Millionen Euro aus. Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) kündigte eine zügige Umsetzung des Konzepts an. Mit den bisherigen Werbepartnern sei laut Stephan Kühn vereinbart worden, „dass die alten Anlagen nicht sofort abgebaut werden“ – sondern erst, wenn deren Ersatz errichtet wird.

Kritik an dem Toilettenkonzept üben CDU und SPD. Wichtige Aufenthaltsorte und Knotenpunkte seien vergessen worden, moniert Mario Schmidt von der Unionsfraktion. „Würde das Konzept so beschlossen werden, gebe es weiter viele weiße Flecken im Stadtgebiet.“ Ähnlich sieht es SPD-Stadtrat Stefan Engel: „In Summe wird Dresden mit dem Konzept nicht mehr, sondern weniger öffentliche Toiletten haben.“ Ausgerechnet im Zentrum werde das Netz ausgedünnt. Zudem sei die von der SPD in den damaligen Stadtratsbeschluss hineingehobene Prüfung von Standorten an den Elbwiesen nicht berücksichtig worden.

Baubürgermeister weist Kritik von CDU und SPD zurück

Der Stadtrat muss letztlich grünes Licht für die Pläne der Stadt geben und wird sich voraussichtlich Ende des Jahres mit der Vorlage befassen. Baubürgermeister Stephan Kühn weist die Kritik zurück. Tatsächlich wird es künftig mit insgesamt 81 öffentlichen Anlagen etwas weniger als heute geben. „Die Qualität des Netzes wird aber erhöht“, so Stephan Kühn, der dabei auf die neuen Standorte verweist, wo es bisher gar keine öffentliche Toilette gibt. Bei der Analyse durch die Verwaltung habe sich herausgestellt, dass es an einigen Stellen ein Überangebot gebe. So werde das Klo in der Litfaßsäule auf der Wilsdruffer Straße selten genutzt – weil im Kulturpalast oder in der Tiefgarage am Altmarkt Alternativen vorhanden seien.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Klar ist aber auch, dass das Konzept so nicht abgeschlossen ist und weiterer Bedarf besteht“, sagt Stephan Kühn. Weitere Standorte hingen davon ab, welche Mittel der Rat über die zwei Millionen Euro hinaus bewilligt. Ideen für weitere WCs gibt es – wie etwa im Waldpark Blasewitz oder die Sanierung der Klos an der Haltestelle Dr.-Külz-Ring.

DNN