﻿Oberleitungsschaden bei Pirna legt Bahnverkehr zwischen Dresden und Oberen Elbtal lahm

Dresden/Pirna. Ein Schaden in einer Oberleitung hat am Dienstagmorgen den Bahnverkehr zwischen Oberen Elbtal und Dresden lahmgelegt. Wie die Bahn bestätigte, war es kurz nach 7 Uhr bei Pirna zu einer Störung gekommen. Betroffen waren der S-Bahn-Verkehr und die Fernzüge zwischen Dresden und Prag.

Der Schaden konnte rasch behoben werden, wie einer Sprecherin der Bahn erklärte. Bereits nach rund einer Stunde konnten die Techniker wieder abrücken. In der Folge kam es allerdings noch weiter zu Verspätungen. Was genau den Schaden in der Oberleitung verursacht hatte, konnte die Sprecherin zunächst nicht sagen.

DNN