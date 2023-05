Justiz

Am Oberlandesgericht Dresden wird auch per Video verhandelt – aber selten

Verhandlungen per Video sind möglich, aber nicht immer geeignet. Vor allem während der Coronapandemie machten Gerichte Gebrauch davon, hier das Landgericht München 1.

Am Oberlandesgericht Dresden wurde im vergangenen Jahr in 360 Fällen per Video verhandelt. Die Möglichkeit käme öfter infrage, doch die Umrüstung der Gerichtssäle dauert.