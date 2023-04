Oberelbe-Marathon in Dresden: Diese Straßen sind am Sonntag gesperrt

Dresden. Am Sonntag, 30. April, findet der 24. VVO-Oberelbe-Marathon von Königstein nach Dresden statt. Verkehrsteilnehmer müssen sich deshalb in der Zeit von 7 bis 16.30 Uhr auf Einschränkungen einstellen. Wie die Stadt mitteilte, ist der Elberadweg auf der Altstädter Seite an der Stadtgrenze Heidenau, Struppener Straße, bis zum Sportpark Ostra, Schlachthofstraße, im gesamten Zeitraum gesperrt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Zufahrt zur Messe und zum Sportpark Ostragehege ist dann ausschließlich über die Magdeburger Straße beziehungsweise die Schlachthofstraße möglich. Ebenso betroffen von den Sperrungen sind das Terrassenufer in westliche Richtung ab Steinstraße bis Bernhard-von-Lindenau-Platz sowie die Pieschener Allee von Ostra-Ufer bis Rudolf-Harbig-Weg.

Zudem ist von 9 bis 9.30 Uhr die Tolkewitzer Straße ab Ludwig-Hartmann-Straße bis Kretschmerstraße sowie Karree Heinrich-Schütz-Straße/Gustav-Freytag-Straße/Hofmannstraße gesperrt. Weiterhin müssen Fahrgäste der Autofähre Kleinzschachwitz mit Wartezeiten zwischen 9 und 14 Uhr rechnen. Die zur Fähre führende Buslinie 88 endet während des Zeitraumes bereits an der Straßenbahnhaltestelle An der Freistraße.