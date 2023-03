﻿Oberbürgermeister von Dresden trifft „Letzte Generation“

Dresden. Für die einen sind sie Aktivisten, die sich für den Klimaschutz einsetzen. Für die anderen sind sie Terroristen, die machen, was sie wollen. Die Straßen-Blockaden der Initiative „Letzte Generation“ spalten die Gesellschaft. Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) wird sich jetzt mit Vertretern der „Letzten Generation“ treffen. Das erklärte eine Sprecherin der Stadt auf Anfrage der DNN.

Austausch von Meinungen und Positionen

Vertreter der „Letzten Generation“ seien auf den Oberbürgermeister zugegangen und hätten um ein Gespräch gebeten. Über den Zeitpunkt des Gesprächs sei Stillschweigen vereinbart worden. „Grundsätzlich wurden für das Gespräch auch keine Inhalte vorab definiert, sondern es geht um den Austausch von Meinungen und Positionen“, so die Sprecherin.

„Keine Aussagen über vermeintliche Zugeständnisse“

In Hannover war der Oberbürgermeister auf Forderungen der „Letzten Generation“ eingegangen. Die Initiative hatte daraufhin ihre Blockaden eingestellt. „Wir werden wir im Augenblick keine Aussagen über vermeintliche Zugeständnisse oder die Frage, wie Blockaden verhindert werden sollen, tätigen. An der Haltung des Oberbürgermeisters hat sich nichts geändert. Dies aber schließt nicht aus, dass man miteinander ins Gespräch kommen kann“, hieß es aus dem Rathaus.

Hilbert soll sich für Gesellschaftsrat einsetzen

Die „Letzte Generation“ hatte von Hilbert gefordert, er solle sich für die Gründung eines Gesellschaftsrats Klimaschutz auf Bundesebene einsetzen. Sollte der OB auf die Forderung eingehen, werde die Initiative die Straßenblockaden in Dresden beenden. Dazu sagte Hilbert: „Wir leben in einer Demokratie, deren gewählte Vertreter in der Verantwortung stehen, in einer Abwägung von verschiedensten gesellschaftlichen Thematiken Prioritäten zu setzen.“ Deshalb halte er nichts davon, zusätzliche Beiräte zu installieren oder Ultimaten zu stellen.

„Ich habe kein Verständnis“

Bei aller Wichtigkeit der Ziele der „Letzten Generation“, so Hilbert, an diesem Punkt würden in seinen Augen Grenzen überschritten, die nicht tolerierbar seien. „Auch eine gute Sache heiligt nicht alle Mittel. Ich habe kein Verständnis, dass hier Menschen wiederholt in Geiselhaft genommen werden, und Aktionen stattfinden, die weit über eine Meinungsäußerung hinaus gehen“, stellte der OB seine Position klar.

Von Autofahrern mehrfach attackiert

Akteure der „Letzten Generation“ haben in den vergangenen Wochen mehrfach unangekündigt viel befahrene Straße in Dresden blockiert. Zuletzt klebten sich mehrere Mitglieder der Initiative mitten im Berufsverkehr auf der Fahrbahn des Blauen Wunders fest. Die Akteure stoßen immer mehr auf Unverständnis und wurden bereits mehrfach von Autofahrern attackiert.

Neuer Zwei-Komponenten-Kleber im Gespräch

Die Polizei löst die Akteure von der Fahrbahn ab und leitet Strafverfahren ein. In der vergangenen Woche kündigte ein Sprecher der „Letzten Generation“ an, man werde sich künftig auch einbetonieren. Bisher ist es dazu noch nicht gekommen. Nach DNN-Informationen wollen die Akteure aber einen Zwei-Komponenten-Kleber verwenden, der deutlich fester klebt als der Sekundenkleber, mit dem die Akteure gegenwärtig agieren.

Die Staatsanwaltschaft Dresden hat jüngst Anklage gegen den bekanntesten Dresdner Klimakleber Christian Bläul erhoben und gegen weitere Akteure Geldstrafen beantragt.