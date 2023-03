﻿Oberbürgermeister von Dresden soll sich der Asyldebatte stellen

Dresden. Am 31. März will die Stadtverwaltung auf einer Informationsveranstaltung in der Dreikönigskirche ab 17 Uhr über die Themen Flucht und Asyl informieren. Sozialbürgermeisterin Kris Kaufmann (Die Linke) erklärte: „Die Landeshauptstadt informiert gemeinsam mit Fachleuten von Bund und Land zur Pflichtaufgabe der kommunalen Unterbringung Schutzsuchender und möglichen Handlungsansätzen gelingender Integration als gesamtgesellschaftliche Herausforderung. An diesem Abend geht es uns insbesondere darum, konkrete sachliche Fragen der Dresdnerinnen und Dresdner zu beantworten.“

Fachleute antworten auf Fragen

Neben Kaufmann werden auch Birgit Bublinski-Westhof vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), Ulrich Menke, Abteilungsleiter Recht und Kommunales im Sächsischen Staatsministerium des Innern, Dresdens Integrations- und Ausländerbeauftragte Kristina Winkler und der Geschäftsführer des Ausländerrates Dresden Dr. Christian Schäfer-Hock die Fragen der Anwesenden beantworten.

Linke fordern Teilnahme des Oberbürgermeisters

Stadträte mehrerer Fraktionen fordern jetzt, dass sich auch Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) den Fragen der Dresdner stellt. Die Linke hat für die Stadtratssitzung am Donnerstag einen Eilantrag gestellt, mit dem der Stadtrat den OB auffordern soll, an der Informationsveranstaltung in der Dreikönigskirche teilzunehmen. Hilbert soll auch an der Sitzung des Ortschaftsrats Schönfeld-Weißig und der Stadtbezirksbeiräte teilnehmen, in denen die Pläne der Stadt zur Errichtung von Containerdörfern für Asylbewerber diskutiert werden, so der Antrag der Linken.

Der Diskussion mit den Bürgern stellen

„Dass sich Herr Hilbert als erster Bürger der Stadt der Teilnahme an der Bürgerveranstaltung verweigert, ist nicht akzeptabel“, erklärte Linke-Fraktionsvorsitzender André Schollbach. „Die Bürgerinnen und Bürger erwarten zu Recht, vom Oberbürgermeister angehört zu werden und von ihm Antworten auf sie bewegende Fragen zu erhalten. Statt sich feige wegzuducken, möge er seine Verantwortung wahrnehmen und sich der Diskussion mit den Bürgerinnen und Bürgern stellen.“

Grüne erwarten Hilbert zur Veranstaltung

Die Grünen gehen davon aus, dass Hilbert in der Dreikönigskirche das Konzept der Landeshauptstadt zur Unterbringung und Integration von Asylbewerbern vertritt, heißt es in einem Schreiben der Fraktion an den OB. Darüber hinaus fordern die Grünen ein umfassendes Sicherheitskonzept für die Veranstaltung in der Dreikönigskirche und die Debatte im Ortschaftsrat Schönfeld-Weißig sowie in den Stadtbezirksbeiräten.

Öffentliche Information und Sitzung trennen

Wichtig sei es, so die Grünen, dass die öffentliche Information in den Sitzungen der Stadtbezirksbeiräte und des Ortschaftsrates von der tatsächlichen Befassung mit den Containerstandorten getrennt werde. Einwohnerversammlungen würden die Möglichkeit bieten, nur den in den betroffenen Stadtteilen wohnenden Einwohnern Zugang zu gewähren. Die Beratung der Räte sollte in einem geschützten Rahmen erfolgen, um eine freie und geordnete Debatte zu ermöglichen, so die Grünen.

SPD sieht große Defizite

Die SPD sieht große Defizite in der Kommunikation der Verwaltung zu den Asylstandorten. „Die Fehler von 2015 wiederholen sich. Die Verantwortung liegt beim Oberbürgermeister“, erklärte SPD-Fraktionsvorsitzende Dana Frohwieser. „Er muss voranschreiten und in jedem Fall am 31. März Farbe bekennen“, so die Sozialdemokratin.

CDU kritisiert Ort der Veranstaltung

Die CDU kritisiert den Schauplatz der Informationsveranstaltung. „Gerade in dem Stadtteil, der von der aktuell geplanten Unterbringung überhaupt nicht betroffen ist, in dem kein einziger Asylcontainer aufgestellt wird, soll die einzige Informationsveranstaltung zu dem Thema für alle stadtweiten Standorte stattfinden. Das ist nicht hinnehmbar“, heißt es in einem Positionspapier der Fraktion.

Stadtsprecher weist Kritik am Oberbürgermeister zurück

Stadtsprecher Kai Schulz wies die Kritik am Oberbürgermeister zurück. Hilbert sei noch nie einer Debatte über die Unterbringung von Asylbewerbern aus dem Weg gegangen. Der OB nutze seine Stimme in Gremien wie dem Deutschen Städtetag, um auf die angespannte Situation bei der Unterbringung in den Kommunen aufmerksam zu machen. Die demokratischen Kräfte in der Stadtgesellschaft und im Stadtrat sollten der Verwaltung in dieser Situation geschlossen den Rücken stärken, so Schulz.

Dresden plant neun Containerstandorte

Dresden plant neun Containerstandorte im Stadtgebiet, um über 800 Asylbewerber kurzfristig unterbringen zu können. Über die Standorte sollen die Stadtbezirksbeiräte und der Ortschaftsrat Schönfeld-Weißig in den nächsten Wochen beraten.