﻿„Oben ohne“ jetzt offiziell für alle Badegäste in Dresden erlaubt

Dresden. Bisher stand es nur Männern frei, im Schwimmbad „oben ohne“ zu baden. Jetzt ist das offiziell für alle Menschen in den Schwimmbädern der Stadt erlaubt. Der Betreiber „Dresdner Bäder GmbH“ hat entsprechend seine Haus- und Badeordnungen angepasst, teilte die Bäder GmbH am Freitag mit. Trotzdem bleibt das Thema „oben ohne für alle“ ein kontroverses.

War schon immer toleriert

In Dresdner FKK-Bädern war das Schwimmen ohne Bikinioberteil für Frauen schon lange Usus. In anderen Freibädern der Stadt sei dies stets vom Personal toleriert gewesen, heißt es vom Sprecher der Bäder GmbH, Lars Kühl. Frauen hätten demnach die Entscheidung, sich obenrum zu bedecken oder nicht, selbst getragen.

Die öffentlich geführte Debatte, gerade topaktuell durch den Start der Freibadsaison, hatte vor einiger Zeit auch Dresden erreicht. Es stand die Forderung im Raum, das Baden ohne Bedecken der Brust für die Frauen zuzulassen. Immer mehr Städte haben dies bereits in ihren Statuten und Ordnungen aufgenommen – auch, nachdem es immer wieder Vorfälle gab.

In Berlin kam es beispielsweise zu einem Polizeieinsatz im Hallenbad Kaulsdorf. Eine 33-jährige Frau bedeckt ihre Brüste nicht, das Personal rief die Polizei und diese verwies die Frau des Bades. Kurz darauf erlaubten die Berliner Bäder „oben ohne“.

Lediglich die primären Geschlechtsteile

Dresden zog jetzt nach und so lautet der offiziell ergänzte Abschnitt: „Der Aufenthalt in den Nassbereichen ist nur in angemessener Badebekleidung gestattet. Dabei muss die Badekleidung lediglich die primären Geschlechtsmerkmale vollständig bedecken.“

Die Bäder betonen, dass sie mit ihrer Entscheidung „auf die gesellschaftliche Entwicklung in Bezug auf die Sensibilität für die sogenannte Geschlechtergerechtigkeit und der damit verbundenen Forderung nach Gleichbehandlung“ reagiert haben. In anderen Städten mit gleichen Anpassungen der Badeordnungen habe man geringe Resonanz und kaum negative Erfahrungen erlebt. Dennoch weist Sprecher Kühl darauf hin, dass das Baden weiterhin für alle mit gewohnter Bekleidung möglich sei. Das kann neben Bikini und Badeanzug auch ein Burkini oder Tankini sowie ein Aqua-Shirt sein.

Junge Frauen besonders schamhaft

Eine repräsentative Umfrage von „YouGov“ im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur (dpa) zeigt, dass 37 Prozent die Aufhebung der Regelung, dass „Frauen obenrum was tragen müssen“, positiv bewerten. Im Osten waren es sogar ganze 44 Prozent, die in 2022 eine solche Entscheidung befürworteten. Allerdings bleibt abzuwarten, wie viele Dresdnerinnen das Angebot wahrnehmen werden. Denn 57 Prozent der befragten Frauen bejahten in derselben Studie die Frage „Würden Sie sich selbst in Bezug auf Nacktheit als schamhaft bezeichnen?“. Junge Frauen bis Mitte 20 stellten sich dabei als besonders schamhaft heraus.