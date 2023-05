﻿OB von Dresden: „Diese Verlogenheit in diesem Rat stinkt mich an!“

Dresden. Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) wurde emotional und haute mit der Faust auf den Tisch: „Diese Verlogenheit in diesem Rat stinkt mich an“, rief ein sichtlich fassungsloser Hilbert in den Saal. Die Wahl seiner Stellvertreter war da gescheitert und Hilbert musste sich von mehreren Seiten anhören, dass er vieles falsch gemacht habe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Das spricht Bände über diesen Rat“

Was der OB nicht so auf sich sitzen lassen wollte. Er habe um diese und keine anderen Stellvertreter gekämpft, begründete er seinen Vorschlag für Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU) und Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (Grüne), weil es um eine vertrauensvolle Zusammenarbeit gehe. „Wir brauchen Vertrauen und Führungsstärke an der Stadtspitze“, sagte Hilbert und meinte: „Diese Abstimmung spricht Bände über diesen Rat. Es ist ja nicht an meinem Einvernehmen gescheitert. Der Rat ist ja nicht mal dazu in der Lage, sich auf einen mehrheitsfähigen Vorschlag zu einigen.“

Lister Vorschlag von Lichdi

Hilberts Vorschlag, den die Grünen zähneknirschend mittragen wollten, kam gar nicht zur Abstimmung. Weil Dissidenten-Stadtrat Johannes Lichdi einen listigen Änderungsantrag eingebracht hatte: Der abtrünnige Grüne setzte Jähnigen auf Nummer eins und Sozialbürgermeisterin Kris Kaufmann (Die Linke) auf zwei. Ein Vorschlag, der die zähneknirschende Zustimmung der Grünen schmelzen ließ wie die Morgensonne den Schnee.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gegen Jähnigen können die Grünen nicht stimmen

Die eigene Parteifreundin als erste Stellvertreterin des OB: Dagegen konnten die Grünen nicht stimmen, wie Faktionsvorsitzende Christiane Filius-Jehne erklärte. „Wir hätten den Vorschlag nicht selbst eingebracht, aber wenn es jemand anderes tut, dann werden wir natürlich für Eva Jähnigen stimmen“, sagte die Fraktionsvorsitzende – der Vorschlag von Lichdi erhielt zunächst eine Mehrheit. Weil sich die AfD der Stimme enthielt, reichten 29 Stimmen aus dem linken Lager.

Die AfD stimmt dann doch dagegen

Weil aber über einen geänderten Antrag noch einmal abgestimmt werden muss und die AfD nun auch gegen Jähnigen und Kaufmann votierte, scheiterte der Antrag und damit insgesamt die Wahl der Stellvertreter. Hilbert muss nun wie bisher auf Zuruf Stellvertreter benennen, wenn er auf Dienstreise geht oder Urlaub nimmt.