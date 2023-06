OB soll Sanierung der Königsbrücker Straße vorantreiben

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

sie ist und bleibt ein Dauerbrenner in Dresden: die Königsbrücker Straße. Zur Erinnerung: 2016 hatte sich der Stadtrat auf eine Variante der Sanierung geeinigt. Passiert ist seitdem: nichts. Und das liegt ausnahmsweise mal nicht an klammen Kassen oder Personalmangel im Baugewerbe. Es hakt bei der Landesdirektion, die den Plan der Stadt absegnen muss.

Die städtischen Pläne für den Ausbau der Königsbrücker Straße gehen nicht voran. Oberbürgermeister Hilbert (FDP) soll nun Druck bei der Landesdirektion Sachsen machen, entschied der Stadtrat. © Quelle: Anja Schneider

Zur Sanierung der holprigen Piste hatte sich der Stadtrat auch auf seiner jüngsten Sitzung bekannt. Und brachte nun eine neue Supermacht an den Start: Der OB soll es richten und der Landesdirektion Feuer unterm Hintern machen. Ob das die Dinge schneller macht? Jetzt lesen

Zitat des Tages

Mittlerweile ist es jedem egal, wie gebaut wird. Hauptsache, es wird gebaut. Veit Böhm CDU-Stadtrat, über die Sanierung der Königsbrücker Straße

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

In Sachsen können Schulstunden nicht mehr vollständig abgesichert werden (Symbolbild). © Quelle: Caroline Seidel/dpa

Zu wenig Lehrer, kein Unterricht: So ist die Lage in Dresden

In Sachsen können Schulstunden nicht mehr vollständig abgesichert werden. Besonders betroffen sind Förder- und Oberschulen. Die Statistik wirft in Dresden auch Fragen auf. Jetzt lesen

Aus unserem Netzwerk

Claudia Pechstein, Olympiasiegerin im Eissschnelllauf, spricht in ihrer Uniform als Bundespolizistin beim CDU-Grundsatzkonvent. © Quelle: Michael Kappeler/dpa

Geschwurbel, Inszenierung oder ein brillanter Auftritt: Die Meinungen zu Pechsteins Rede in Uniform

Die Eisschnellläuferin Claudia Pechstein hielt am Samstag eine Rede auf einem CDU-Konvent. Während sie nicht nur ihre Meinung über Sportvereine und Schulsport, sondern auch über Asylpolitik, Gendersternchen und Regenbogenfamilien äußerte, trug sie ihre Polizeiuniform. Es hagelt Kritik, doch einige können den Aufruhr nicht verstehen. Jetzt lesen

Termin des Tages

16 Uhr: ADFC-Fahrraddemo für sichere Radwege entlang der Königsbrücker Straße - Auf dem in Dresden vom Autoverkehr viel befahrenen Nord-Abschnitt der Königsbrücker Straße von der Überquerung der Eisenbahn bis zur Stauffenbergallee fehlt stadteinwärts ein Radweg. Der ADFC lädt am Nachmittag zu einer Demo per Fahrrad, um auf diesen Missstand aufmerksam zu machen. Startpunkt: Busschleife Haltestelle Klotzsche Infineon. Ziel: Olbrichtplatz.

Wer heute wichtig wird

Peter Fox kommt am Dienstag nach Dresden. © Quelle: Christoph Schmidt/dpa

Peter Fox ist auf großer Open-Air-Tour. Heute macht er Station in der Jungen Garde im Großen Garten. Los geht es um 20 Uhr.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

© Quelle: Foto: Xeniya Udod Femagora/iStockphoto/Getty Images

...Technik, die das menschliche Denken verdrängt

Im Auto piepst der Gurtwarner, Windows will ein Update, und die Fitnessuhr erinnert an mehr Sport: Immer mehr Technologie will uns das Denken abnehmen. Die Übergriffigkeit der Maschinen nimmt zu – und bedroht etwas sehr Menschliches. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Christin Grödel

stellvertretende DNN-Chefredakteurin

Haben Sie unseren Newsletter schon abonniert und kennen Sie die weiteren aus unserem Netzwerk? Hier informieren

Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gern direkt bei unserem Chefredakteur Dirk Birgel: d.birgel@dnn.de

Hier geht's zur DNN-App

Exklusive News, Hintergründe und Meinungen immer schnell und rund um die Uhr!

iOS: Die DNN-App im App Store

Android: Die DNN-App bei Google Play

E-Paper: die Zeitung von morgen schon am Abend lesen Die DNN-Ausgabe des nächsten Tages gegen 21 Uhr (Aktualisierung am Morgen) und mehrere Ausgaben handlich immer dabei. Hier geht's zum E-Paper

Unser E-Paper gibt es auch als App

iOS: Das E-Paper der DNN im App Store

Android: Das E-Paper der DNN bei Google Play

DNN