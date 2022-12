﻿OB in Dresden will drei Ex-Bürgermeister aus Aufsichtsräten werfen

Lücken gibt es nicht nur am Bürgermeistertisch im Plenarsaal, sondern auch in zahlreichen Gremien und Organen.

Dresden. Der Machtpoker um die Besetzung der Bürgermeisterämter hinterlässt Spuren. Seit 1. November sind fünf Posten unbesetzt, weil die Amtszeit der Amtsinhaber abgelaufen ist. Das hinterlässt aber nicht nur an der Rathausspitze Lücken, sondern auch in zahlreichen Gremien wie Aufsichtsräten. Die aus dem Amt geschiedenen Bürgermeister waren Vorsitzende von Aufsichtsräten städtischer Gesellschaften und Unternehmen, aber auch Vertreter in Verbandsversammlungen. Für 59 Gremien und Organe ist ungeklärt, wer die Landeshauptstadt dort vertritt, teilte jetzt Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) auf Anfrage der Linke-Stadtratsfraktion mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Neue Vorsitzende für vier Aufsichtsräte

Hilbert will jetzt allerdings dafür sorgen, dass die Zahl der Vakanzen sinkt. In einer Vorlage für den Stadtrat schlägt der OB für vier Aufsichtsräte vor, die bisherigen Amtsinhaber als Aufsichtsratsvorsitzende ab dem neuen Jahr abzuberufen. Dabei handelt es sich um den Aufsichtsrat der Stadtentwässerung Dresden und der Stadtreinigung Dresden, Vorsitzende war Umweltbürgermeisterin a.D. Eva Jähnigen (Grüne). Finanz- und Sportbürgermeister Peter Lames (SPD) war Aufsichtsratsvorsitzender der Bäder GmbH und soll ebenso abberufen werden wie Kulturbürgermeisterin a.D. Annekatrin Klepsch (Die Linke) vom Aufsichtsratsvorsitz der Kommunale Immobilien Dresden (KID).

OB will zwei Posten selbst besetzen

Für die Stadtentwässerung und die Stadtreinigung will Hilbert den Aufsichtsratsvorsitz übernehmen, bei der Bäder GmbH soll Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU) zum Zuge kommen. Dieser Wechsel wäre inhaltlich dann sinnvoll, wenn die Verantwortung für den Eigenbetrieb Sportstätten vom Geschäftsbereich 1 (Finanzen, Personal, Recht und Sport) zum Geschäftsbereich Bildung und Jugend wechseln würde. Aufsichtsratsvorsitzender der KID, die unter anderem die großen Kulturbauten Kulturpalast und Kraftwerk Mitte gestemmt hat, soll Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lames hinterlässt 19 ungeklärte Vertretungen

Sollte der Stadtrat dem Vorschlag von Hilbert folgen, wären erste wichtige Weichen gestellt. Allerdings nur für vier städtische Gesellschaften, bei denen der Einfluss der Stadt im Aufsichtsrat ohnehin gesichert ist. Für andere Gremien und Organe bleiben die Lücken bestehen. Finanzbürgermeister a.D. Lames hat Hilberts Angaben zufolge 19 ungeklärte Vertretungen hinterlassen, Kulturbürgermeisterin a.D. Klepsch 16, Ordnungsbürgermeister A.D. Detlef Sittel (CDU) 13, Sozialbürgermeisterin a.D. Kris Kaufmann (Die Linke) neun und Umweltbürgermeisterin a.D. Jähnigen zwei.

Schollbach: OB muss Karten auf den Tisch legen

Schollbach erklärte: "Die seit dem Sommer andauernde Hängepartie muss ein Ende haben. Ich erwarte von Oberbürgermeister Hilbert, dass er endlich die Karten auf den Tisch legt und in der Öffentlichkeit eindeutig Stellung bezieht, und zwar zur Frage der Erteilung seines Einvernehmens hinsichtlich sämtlicher vorgeschlagener Bewerberinnen und Bewerber. Sein anhaltendes Schweigen zu dieser Frage schürt erhebliches Misstrauen und verhindert eine dringend nötige Lösung."

Hilbert: „Es ist kein Geheimnis“

Das kann Hilbert nicht nachvollziehen: "Es ist kein Geheimnis und den Fraktionen bekannt gewesen, dass ich einem Großteil der Wahlvorschläge mein Einvernehmen erteilt hätte", entgegnete der OB auf die Vorwürfe, er trage Mitschuld an der andauernden Vertagung der Beigeordnetenwahlen durch eine Stadtratsmehrheit seit mehreren Monaten. Am 15 und 16. Dezember tagt der Stadtrat das nächste Mal. Ob es dann zu Wahlen kommt, ist ungewiss. Inzwischen hat die CDU eine Vereinbarung mit Grünen, Linken und SPD zur Verteilung der Bürgermeisterämter aufgekündigt. Sollte es dabei bleiben, wird eine neue Konstellation gebraucht.