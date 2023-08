﻿Forschen und Wohnen: Was auf den letzten freien Flächen am Nürnberger Platz geplant ist

Dresden. Rund um den Nürnberger Platz in der Südvorstadt hat sich in den vergangenen Jahren einiges verändert: Wo einst Gestrüpp und Unkraut wucherten, sind etliche neue Gebäude entstanden. Aktuell gibt es dort nur noch drei freie Flächen – für die es inzwischen mehr oder weniger konkrete Pläne gibt. In einem Fall ist zunächst allerdings noch ein Tausch von Grundstücken zwischen Stadt und Freistaat Sachsen nötig.

Bis zum Ende des Krieges war der Nürnberger Platz von äußerst opulent gestalteten Wohnhäusern umringt – bevor der größte Teil davon 1945 zerstört wurde. Auf ei­nem Teil der Fläche nordwestlich des Platzes entstand zu DDR-Zeiten schließlich ein Hochhaus, während der zur Münchner Straße hingewandte Bereich unbebaut blieb. Das soll sich allerdings bald ändern.

IFW baut an der Nöthnitzer Straße

Bereits vor einigen Jahren hatte das Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung (IFW) seine Absicht bekundet, auf der Wiese ein Lehr- und Forschungsgebäude errichten zu wollen. Inzwischen haben sich die Pläne zwar geändert – weil das Areal wegen der Wohnbebauung und der Straßenbahn nicht recht geeignet für Labore der Materialwissenschaft ist, möchte das IFW nun an der Nöthnitzer Straße bauen. Doch das Grundstück am Nürnberger Platz ist weiterhin für die Erweiterung des Unicampus vorgesehen, wie nun das für die Liegenschaften der Technischen Universität zuständige Immobilien und Baumanagement des Landes (SIB) erklärte.

Laut der Behörde wird die Fläche „für Einrichtungen aus dem Bereich Wissenschaft und Forschung“ weiterhin benötigt. Genau deshalb werde auch am einst vereinbarten Grundstücksdeal mit der Stadt festgehalten. Denn bisher befindet sich das Gelände in kommunaler Hand. Mit einem Tausch will sich die Stadt ihrerseits Flächen, die bislang dem Freistaat gehören, für sozialen Wohnungsbau in der Südvorstadt sichern.

Grundstücksdeal beschlossen, aber nicht vollzogen

Bei dem von der Stadt begehrten Tauschobjekt handelt es sich um ein Gelände an der Bayreuther Straße im Bereich zwischen Münchner und Hübnerstraße. Das Grundstück will die Stadt der kommunalen Gesellschaft Wohnen in Dresden (WiD) übereignen, damit diese dort Sozialwohnungen errichten kann. Nach bisherigen Plänen will die WiD dort sechsgeschossige Gebäude errichten. Wegen explodierender Baukosten hatte die Gesellschaft aber bereits Ende vergangenen Jahres alle Projekte erst einmal auf Eis gelegt.

Der Grundstückstausch war vom Stadtrat beschlossen worden – vollzogen wurde er allerdings bisher nicht. Das avisierte Tauschgeschäft, so heißt es vom SIB, müsse „wegen offener verkehrsrechtlicher Fragen hinsichtlich der Fläche Nürnberger Platz nachjustiert werden“. Was das genau gemeint, ließ die Behörde offen. Denkbar ist allerdings, dass dies vor allem mit den Plänen für die neue Straßenbahnlinie von Löbtau zur Südvorstadt zusammenhängt.

Weitere Fläche für die Forschung

Doch nicht nur der Bereich neben dem Hochhaus soll künftig für die Wissenschaft genutzt werden. Auf der gegenüberliegenden Fläche, wo derzeit die Ersatzkantine „Zeltschlösschen“ für die in Sanierung befindliche Neue Mensa steht, will der Freistaat ebenfalls „Einrichtungen aus dem Bereich Wissenschaft und Forschung“ ansiedeln, wie das SIB jetzt auf Anfrage erklärte. Die Zeltkantine wird mit der für Herbst 2024 geplanten Wiedereröffnung der Neuen Mensa verschwinden.

Deutlich konkreter sind die Pläne indes für das dritte, noch unbebaute Grundstück im Quartier zwischen der Münchner, Hettner- und Helmholtzstraße. Ein Unternehmen aus Bamberg will auf dem Gelände 104 Wohnungen, zwei Gewerbeeinheiten und Platz für eine Berufsschule schaffen (DNN berichteten). Bis die Bagger anrollen, wird das Areal seit Neuestem nun aber erst einmal als Parkfläche genutzt. Gegen eine Gebühr können Autofahrer hier ihren rollenden Untersatz abstellen.

