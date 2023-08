﻿Das sind die Pläne für das TU-Buchladen-Haus am Nürnberger Platz

Dresden. Schon vor mehr als eineinhalb Jahren war die ehemalige TU-Buchhandlung aus dem Haus unweit des Nürnberger Platzes ausgezogen, seither stehen die Räume im Erdgeschoss leer. Die Wohnungsgenossenschaft Glückauf Süd Dresden (WGS) – Eigentümerin des Gebäudes – hatte den Mietvertrag mit der Kette Thalia nicht verlängert, weil sie die Immobilie sanieren und umbauen lassen will. Inzwischen gibt es dafür konkrete Pläne. Demnach werden in dem Gebäude sogar zusätzliche Wohnungen entstehen.

Etliche Jahrzehnte war die Buchhandlung der TU (kurz: BTU) eine Institution am Rande des Campus, ganze Generationen von Studenten deckten sich hier mit Fachbüchern ein. Später hatte die Handelskette Thalia das Geschäft im Erdgeschoss des Wohnhauses an der Rugestraße übernommen. Anfang des vergangenen Jahres öffneten sich dort allerdings zum letzten Mal die Türen.

Wohnungen mit Vorgärten

In der Zwischenzeit hatte die Genossenschaft Ideen für den Umbau und die künftige Nutzung entwickelt, erste Planungen dazu bei der Verwaltung eingereicht. Nach Gesprächen mit den zuständigen Mitarbeitern im Stadtplanungsamt waren diese vorangetrieben worden. Demnach will die WGS den eingeschossigen Anbau hin zur Rugestraße – bisher ein wesentlicher Teil der früheren Ladenfläche – verschwinden lassen. In diesem Bereich sollen stattdessen Wohnungen mit einem Vorgarten entstehen. Auf der zu der Nürnberger Straße hingewandeten Seite des Hauses sind derweil zwei kleinere Geschäfte vorgesehen.

An der Straßenseite des fünfgeschossigen Wohnhauses sind den Angaben nach neue Balkone geplant, ebenso im Innenhof. Darüber hinaus will die Genossenschaft auch einen Aufzug im Aufgang Rugestraße 10 einbauen lassen – wonach alle Etagen und auch der Keller stufenfrei erreichbar sind. Die Fassade und auch die Außenanlagen im Innenhof sollen neu gestaltet werden.

Backsteinfassade bleibt erhalten

Erhalten bleibt in jedem Fall auch die markante Backsteinfassade am bisherigen Eingang der Buchhandlung, wie die WGS auf Anfrage mitteilte. Gestaltet hatte das Relief der bekannte Dresdner Künstler Friedrich Kracht. Er ist unter anderem auch Urheber der Brunnen am Neustädter Markt sowie der Strukturwände am Robotron-Gebäude nahe dem Pirnaischen Platz oder dem Hotel Newa auf der Prager Straße.

Noch dieses Jahr will die Wohnungsgenossenschaft mit den ersten Abrissarbeiten in dem früheren Buchladen beginnen. Die Arbeiten am Äußeren des Hauses könnten im Frühjahr 2024 starten, sofern bis dahin auch die Baugenehmigung vorliegt. Mit der Fertigstellung rechnet die WGS im Sommer 2025.

