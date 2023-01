﻿Notunterkunft für Geflüchtete in Messe aufgelöst

Die Unterbringung von Asylsuchenden in der Messe löste die Stadt Dresden planmäßig auf. Die verbliebenen 137 Geflüchteten zogen in Hotels und Wohnheime. Für soziale Versorgung ist gesorgt.

Dresden. Am Freitag haben die letzten 137 Geflüchteten die Dresdner Messe verlassen. Sie waren bisher in Halle 4 untergebracht. Im Laufe der Woche hatten die Menschen Unterkünfte in Wohnheimen und Hotels bezogen. Somit konnte die „Interimsnutzung planmäßig enden“, wie die Verwaltung mitteilte. Bis zum Ende dieser Woche wird die Halle beräumt gereinigt. Danach stehen wieder alle Flächen für Veranstaltungen und Messen wie der „Karriere Start“ (ab 20. Januar) bereit.