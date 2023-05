Noch ein Jahr mit diesem Stadtrat in Dresden

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

war die Verlockung größer als der Verstand: Gerade noch beteuerten die Grünen im Stadtrat, dass sie Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU) zum Ersten Bürgermeister wählen werden. Zähneknirschend, weil sie selbst gerne den ersten Stellvertreter des Oberbürgermeisters gestellt hätten. Um dann zwei Minuten später einem anderen Vorschlag zuzustimmen und fröhlich Porzellan zu zerdeppern. Dieser Stadtrat kann sich nicht mal auf so etwas Simples wie die Stellvertreter des Oberbürgermeisters einigen.

Wäre der Stadtrat ein Parlament, dann wäre der Zeitpunkt für eine Neuwahl gekommen. Wenn ein Gremium nur noch damit beschäftigt ist, sich selbst zu blockieren, ist ein Ende mit Schrecken besser als ein Schrecken ohne Ende. Doch Kommunalwahl ist erst im Mai 2024. Bis dahin werden sie sich weiter fröhlich bekriegen und nichts auf die Reihe bringen, die acht Stadtratsfraktionen.

Der Stadtrat in Dresden ist heillos verstritten. © Quelle: Anja Schneider

Es ist ein Rätsel, wieso die Grünen über das Stöckchen springen, das ihnen ihr abtrünniger Kollege Johannes Lichdi hinhält. Die Grüne Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen als Erste Bürgermeisterin – dem wird Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) nie sein Einvernehmen erteilen. Das hat Hilbert klar und deutlich zum Mitschreiben formuliert. Für Lichdis Vorschlag die Absprache mit CDU und Hilbert aufzukündigen, war eine politische Torheit. Was haben denn die Grünen mit der gescheiterten Stellvertreterwahl gewonnen?

Denen geht es nur um ihre Posten, nimmt der normale Dresdner als Botschaft wahr. Dabei ist es so einfach: Die Stellvertreterfrage ist weniger eine politische als vielmehr eine persönliche Entscheidung. Der Oberbürgermeister muss einen Vertreter bekommen, dem er vertraut. Vertrauen ist eine zwischenmenschliche Kategorie. Der Versuch von Grünen und Linken, die verlorene Oberbürgermeisterwahl von 2022 über das Vehikel Stellvertreter in einen Sieg umzudeuten, wird scheitern. Dresden steht mit diesem Stadtrat noch ein schweres Jahr bevor. Jetzt lesen

Die Zusammenarbeit und die Kommunikation mit der SG Dynamo Dresden hat sich in den vergangenen Monaten spürbar verbessert. Wenn es gemeinsam gelingt, den eingeleiteten Prozess zu verstetigen, wird sich ein Tag wie der 16. Mai 2021 nicht wiederholen. Enrico Lange Leiter der Soko "Hauptallee", zieht nach den Ausschreitungen nach dem Aufstieg des Vereins Bilanz

Jeffrey Hänsel, Branddirektor Michael Katzsch und Stefan Riedel, Leiter der ASB Drohnenstaffel (v.l.), freuen sich auf die künftige Zusammenarbeit. © Quelle: Anja Schneider

Dresdner Feuerwehr hat jetzt eine Drohnenstaffel

Der Dresdner Katastrophenschutz hat ab sofort fliegende Unterstützung von der Drohnenstaffel des ASB. Sie soll unter anderem die Dresdner Feuerwehr bei Großbränden unterstützen. Jetzt lesen

Die Sorge bei vielen ist groß, dass die Rente in einigen Jahrzehnten nicht sicher sein wird. © Quelle: imago images/photothek

Die Zukunft der Rentenkasse: Kommt das dicke Ende doch nicht?

Die Sorge ist groß, dass das Rentensystem langfristig nicht finanzierbar ist. Doch laut der Rentenversicherung schlägt der bevorstehende demografische Wandel doch nicht so stark zu, wie manch einer befürchtet hat. Jetzt lesen

Termine am Wochenende

Sonnabend, 9.30 Uhr: Parteitag - Bündnis 90/Die Grünen Dresden wählen am einen neuen Stadtvorstand und beschließen den Haushalt für das Jahr 2023. Henriette Mehn, seit 2018 im Stadtvorstand aktiv und seit 2021 Sprecherin des Kreisverbandes, tritt nicht erneut an. Für den Posten bewerben sich Susanne Krause und Klemens Schneider.

Sonnabend, 10 bis 15 Uhr: Klinikum lädt ein - Das Städtische Klinikum Dresden veranstaltet einen Tag der offenen Tür. Orte: Standort Neustadt/Trachau, Industriestraße 40/37, 01129 Dresden. S: Beschreibung Termin 2.

Sonnabend, 12 Uhr bis 16 Uhr: Offene Baustelle - An der Baustelle des Stadtforums am Ferdinandplatz gibt es jede halbe Stunde eine Führung durch den Rohbau mit Informationen rund um den künftigen Arbeitsplatz der rund 1350 Beschäftigten.

Sonnabend, 13 Uhr bis 17 Uhr: Entdeckungstour und Frühlingsfest am BartholomäiPark. Start am Schalenbrunnen am Dippoldiswalder Platz, 01067 Dresden. Ziel ist der neu gestaltete Bartholomäi-Park an der Rosenstraße. Dort beginnt 15 Uhr ein Frühlingsfest.

Sonnabend, 14.30 Uhr: Frühlingsfest und öffentliche Grundsteinlegung für das neue Stadtteilhaus an der Pfeifferhannsstraße in Dresden-Johannstadt mit Baubürgermeister Stephan Kühn.

Sonntag, 19 Uhr: 5. Dresdner Chortag – Preisverleihung und Preisträgerkonzert „Förderpreis Dresdner Laienchöre“. Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch überreicht die Urkunden an die prämierten Chöre. Ort: Kulturpalast Dresden, Konzertsaal, Schloßstraße 2, 01067 Dresden. www.dresdnerphilharmonie.de

3. Liga, 36. Spieltag, Liveticker FSV Zwickau gegen Dynamo Dresden, 13.05.23, 14 Uhr © Quelle: DNN

Das Sachsenderby FSV Zwickau gegen Dynamo Dresden hat Drama-Potenzial. Mit einem Sieg würde Dynamo die Chance auf einen direkten Aufstieg in die 2. Bundesliga wahren, aber den Abstieg der Zwickauer in die Viertklassigkeit endgültig besiegeln.

Trainer Markus Anfang hat die Schwarz-Gelben vor den „angeschlagenen Boxern“ in Zwickau gewarnt. Er erwartet kein leichtes Spiel. Nicht nur, dass er Personalsorgen hat, ein Unentschieden wie in der Hinrunde oder gar eine Niederlage könnte das Ende der Dresdner Aufstiegsträume bedeuten, denn die Konkurrenten um Aufstiegs- oder Relegationsplatz lauern punktgleich hinter den Dresdnern, die ein um nur zwei Treffer besseres Torverhältnis haben.

Im Free-TV ist das Sachsenderby nicht zu sehen. Der MDR überträgt die Partie Saarbrücken gegen Halle. Alternativen sind Magenta-TV oder unser Liveticker.

Im Eurovisions-Finale dabei: Daniel Estrin, Sänger der australischen Hardrockband Voyager, mit Umhängeklavier. © Quelle: IMAGO/TT

... der ESC 2023: Diese Halbfinalisten haben es ins Finale geschafft

Das zweite Halbfinale beim 67. Eurovision Song Contest ist vorbei: Zehn weitere Länder haben es ins große Finale geschafft, das heute in Liverpool über die Bühne geht. Damit stehen nun alle 26 ESC-Finalisten fest. Wer ist weiter? Hier ist die Übersicht. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen ein angenehmes Wochenende

Thomas Baumann-Hartwig

DNN-Chefreporter

