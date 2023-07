﻿So soll das Fahrradparkhaus am Neustädter Bahnhof aussehen

Dresden. Einen „Hingucker“ am Neustädter Bahnhof verspricht Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne). Am Schlesischen Platz soll ein Fahrradparkhaus mit 800 Stellplätzen gebaut werden. Den Architektenwettbewerb hat das Dresdner Büro Knerer und Lang Architekten gewonnen. Dieses Büro zeichnet bereits für den „Network Hub“ mit Fernbus-Terminal und Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof verantwortlich, der Bauantrag soll laut Kühn im August vorliegen.

Strom wird selbst erzeugt

„Nachhaltig, kompakt, effizient“, erklärt Katja Karbstein, Prokuristin von Knerer und Lang, das Konzept des Gebäudes mit drei Adjektiven. Die Fassade des dreigeschossigen Gebäudes soll aus Stahl und Holz bestehen, Dach- und Fassadenbegrünung sowie eine Photovoltaikanlage sind inklusive. „Wir wollen den Strom für die Ladeinfrastruktur und die Beleuchtung selbst erzeugen“, so Karbstein.

Beleuchtung mit LED-Bändern in der Fassade

Die nächtliche Beleuchtung mit LED-Bändern in der Fassade wird der von Kühn versprochene „Hingucker“, erklärt Architekt Felix Koch, der das Fahrradparkhaus entworfen hat. „Wir wollen den Raum so kompakt wie möglich halten und nicht in den Platz eingreifen.“ Der Entwurf kommt ohne Kellergeschoss aus, was gut für die Kosten ist.

Bund fördert Neubau mit 75 Prozent

3,2 Millionen Euro kostet laut Kühn der Neubau, 2,4 Millionen Euro stellt der Bundestag mit dem Förderprogramm „Fahrradparkhäuser an Bahnhöfen“ zur Verfügung. FDP-Bundestagsabgeordneter Torsten Herbst schreibt es sich auf die Fahnen, in Berlin die Weichen für eine 75-prozentige Förderung gestellt zu haben. „Dresden hat eine sehr gute Bewerbung eingereicht.“ 110 Millionen Euro stehen bis 2026 bundesweit für Fahrradparkhäuser zur Verfügung.

1600 Parkplätze für Fahrräder

2026 sollen die Fahrradparkhäuser am Hauptbahnhof und am Bahnhof Neustadt fertig sein und sichere Unterstellmöglichkeiten für insgesamt 1600 Fahrräder bieten. „Die Zweiräder werden immer teurer, die Nutzer wollen diese sicher verwahren“, erklärt der Baubürgermeister den Grund für gleich zwei Neubauten. 100 000 Menschen würden täglich aus dem Umland nach Dresden pendeln. 75 Prozent nutzen gegenwärtig das Auto. „Damit dieser Anteil kleiner wird, brauchen wir Infrastruktur“, so Kühn.

Riesiges Interesse am Wettbewerb

2025 könnte der erste Spatenstich am Schlesischen Platz erfolgen, sagt Dirk Peuktert, der Projektleiter in der Stadtverwaltung für das Fahrradparkhaus am Schlesischen Platz. Das Interesse am Architektenwettbewerb sei riesig gewesen, 63 Bewerber aus ganz Deutschland wollten dabei sein. Die Stadtverwaltung entschied sich für vier Büros und loste weitere elf dazu, von denen 13 Entwürfe einreichten. „Die Auswahl war für die Jury schwierig, weil viele sehr gute Pläne dabei waren“, schildert der Projektleiter.

Offene, transparente Fassade

Die Eingriffe in den Schlesischen Platz werden marginal sein, verspricht Kühn, wahrscheinlich würden eine oder zwei Parkreihen wegfallen müssen, damit die Busse vor dem Fahrradparkhaus noch die Kurve bekommen. Er lobt die offene, transparente Fassade des Siegerentwurfes.

Tarife stehen noch nicht fest

Welche Tarife die Nutzer des Parkhauses zahlen werden, steht noch nicht fest. Die Stadt sucht einen Betreiber für den Neubau, der im Gegensatz zum „Network Hub“ komplett mit öffentlichen Mitteln finanziert wird. Die Stadt nimmt Mittel aus den Stellplatzablösegebühren für ihren Eigenanteil, so Kühn. Am Hauptbahnhof ist dagegen ein Investor mit eigenen Mitteln aktiv. „Wir arbeiten am Bauantrag“, sagt Karbstein. Für das Büro sind die Fahrradparkhäuser gern gesehene Referenzobjekte. Immerhin sind 110 Millionen Euro in ganz Deutschland zu verbauen.

