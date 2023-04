﻿Nachtschlichter starten in dritte Saison am Assi-Eck: Finanzierung unklar

Die Nachtschlichter starten in ihre dritte Saison in der Äußeren Neustadt. Trotz breiter Wertschätzung des Projektes ist die weitere Finanzierung nicht endgültig geklärt. Das Team soll dennoch wachsen.

Proaktiv sprechen die Nachtschlichter am „Assi-Eck“ die Verweilenden an.

Dresden. Müll, Lärm und Wildpinkeln. Das sind die drei zentralen Ärgernisse einiger Neustadtanwohner. An der „Schiefen Ecke“ – zumeist „Assi-Eck“ genannt – bündeln sich diese Probleme gerade an den Sommerwochenenden. Ein weiteres Gerichtsurteil leitet die Stadt an, etwas gegen den Lärm zu unternehmen. Das Projekt des Stadtbezirksamts Neustadt der „Nacht(sch)Lichter*innen“ soll es richten. Doch bei der fortlaufenden Finanzierung verlässt sich der Stadtrat auf die Mittel des Freistaats.

Durch Corona ist die Stimmung endgültig gekippt

Das Projekt läuft seit Sommer 2021 und geht somit in die dritte Saison. Die Nachtschlichter wollen mit proaktiven Gesprächsangeboten auf die Verweilenden an den Hotspots der Äußeren Neustadt zugehen und durch ihre Präsenz und Ansprechbarkeit „Problemfelder verringern“, wie es auf der Internetseite der Stadt heißt. Ein solcher Hotspot ist die Kreuzung, an der die Louisenstraße auf die Rothenburger und Görlitzer Straße trifft. „Ein Rucksack voller Bier und viele Spätshops in der Nähe bringt einen bei Alkoholkonsum günstiger durch den Abend“, erklärt Florian Bölike, Koordinator Konfliktmanagement im Stadtbezirksamt. Die vielen Menschen auf der Kreuzung wurden zunehmend für einige Anwohner zum Problem. Auch sei durch Corona die Stimmung endgültig gekippt, erinnert sich Stadtbezirksamtsleiter André Barth.

Stadt steht unter Handlungszwang

Im Juni 2021 zogen Anwohner des Ecks dann vor Gericht und beantragten einstweiligen Rechtsschutz, den ihnen das Verwaltungsgericht im Dezember 2021 auch zubilligte. Die Stadt solle Maßnahmen gegen den Lärm durchsetzen. Diese ging gegen den Beschluss in Beschwerde. Aber auch das Oberverwaltungsgericht Bautzen entschied im Juli vergangenen Jahres weitgehend im Sinne der Antragsteller. Dresden habe geeignete polizeiliche Maßnahmen zum Schutze der Nachtruhe zu ergreifen, soweit an den Wohnungen der Antragsteller zwischen 22 und 6 Uhr ein bestimmter Lärmwert regelmäßig überschritten wird. Im Hauptsacheverfahren kam das Verwaltungsgericht Dresden im Februar dieses Jahres zu ähnlicher Einschätzung. Die Landeshauptstadt ist demnach verurteilt, „Maßnahmen zur Durchsetzung der Nachtruhe“ zu ergreifen. Nachdem im Sommer 2022 ein geplantes Alkoholverbot am „Assi-Eck“ im Stadtrat scheiterte, blicken viele gespannt auf die Schlichterinnen und Schlichter. Es gilt das Motto: Wenn nicht mit Verboten, dann mit Prävention.

90, 75 und dann nur noch 50 Prozent

Doch das Projekt existiert hauptsächlich durch Fördermittel – zumindest noch. Denn „der Freistaat fördert neue Ideen, aber dann müssen sie sich selber tragen“, sagt Barth. So gab es in den vergangenen beiden Jahren eine 90-prozentige Förderung durch den Landespräventionsrat Sachsen. Für das laufende Jahr liegt noch kein Förderbeschluss vor, doch in der Amtsleitung rechnet man mit 75 Prozent. Allerdings stehe schon fest, dass für 2024 nur noch die Hälfte der Kosten vom Freistaat gedeckt werden. Woher soll der Rest kommen?

Keine Mehrheit im Stadtrat

Der Stadtbezirksbeirat Neustadt hatte dem Stadtrat bereits empfohlen, Gelder für die Nachtschlichter im eigenen Haushalt bereitzustellen, doch dieser lehnte ab. Und das, obwohl laut Barth das Projekt ständig gelobt werde. Er vermutet, dass die Stadträte auf die fortlaufende Förderung des Landes pokerten. „Bei begrenzten Mitteln und fünf beteiligten Fraktionen war es leider nicht mehrheitsfähig“, begründet Vincent Drews (SPD) die Entscheidung.

Derzeit kommen die ausgleichenden Mittel aus den Töpfen des Stadtbezirks Neustadt. Kristin Hofmann, die Leiterin der Linken-Stadtgeschäftsstelle, findet, dass „dies auch so beibehalten werden soll.“ Bei den Sozialdemokraten steht man besonders hinter dem Projekt. Drews und seine Fraktion halten „das Projekt Nachtschlichter für einen großen Erfolg.“ Man setze sich intensiv für die Fortsetzung ein, doch sei in den Verhandlungen des Doppelhaushaltes 2023/2024 gescheitert.

OB soll Lösung finden

Durch den Stadtbezirksbeirat Neustadt wurde ein Vorschlagsrecht der SPD einstimmig beschlossen, dass den Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) auffordert, eine Lösung zur Finanzierung des Nachtschlichter-Projektes zu finden. In der Begründung des Schreibens von Mitte Februar heißt es: „Die ‚Nachtschlichter*innen‘ haben in den letzten Monaten maßgeblich dazu beigetragen, Konflikte an der ‚Schiefen Ecke‘ und der Neustadt zu beruhigen.“ Sie seien wichtig für Prävention, Achtsamkeit, Rücksichtnahme und Respekt, erhöhten laut Neustadt-SPD auch das subjektive Sicherheitsgefühl durch ihre Präsenz.

Team soll noch wachsen

Trotz ungeklärter Lage der Finanzen starten neun Nachtschlichter in die Saison 2023. Das Team soll noch auf 20 Personen anwachsen. Die entsprechende Ausschreibung findet sich auf der Internetseite der Landeshauptstadt. „Es geht vor allem um Ortskenntnis“, sagt der für die Schlichter Verantwortliche Bölike. Diese sollten Bewerber für das Gebiet der Äußeren Neustadt mitbringen. Auch müsse man bereit sein, mit allen Personengruppen ins Gespräch zu kommen. „Sozialkompetenz und Soft Skills müssen die Bewerber auch haben“, ergänzt er. Prinzipiell sei erstmal jede Person willkommen. Barth sieht das als Besonderheit an: „Das ist für eine Verwaltung ein ganz schönes Ding.“