﻿Einst beliebt – die Neujahrskarten: Der Dresdner Fotograf Jürgen Männel zeigt seine Sammlung

Dresden. Die Weihnachtszeit ist vorüber, das Jahr geht zu Ende. Für viele ist es die Zeit, gute Vorsätze zu fassen, aber auch Ereignisse der vergangenen zwölf Monate Revue passieren zu lassen, sich eventuell auch mit einem Kartengruß oder einem schönen Foto bei Verwandten, lieben Menschen, Kollegen oder Geschäftspartnern in Erinnerung zu bringen oder zu bedanken.

Seit 1900 wurde das mit schön gestalteten Karten gemacht. Heute werden Grüße meist digital verschickt. Doch mancher nutzt auch heute noch die Gelegenheit, dies ganz herkömmlich per Neujahrskarte mit einem ausgefallenen Schnappschuss zu tun.

Pour féliciter...„um Glück zu wünschen“

Dann werden die elektronischen Archive durchforstet und aus manchem Speichermedium Dinge herausgeholt, die durchaus außergewöhnlich, originell und vielleicht sogar mehr als einen Blick würdig sind.

Umso größer die Freude, wenn dann mit der Post vor Weihnachten oder um den Jahreswechsel herum solch ein Foto mit dem schlichten Vermerk PF den Empfänger erreicht. Das ist die Abkürzung für Pour féliciter, was französisch ist und so viel wie „um Glück zu wünschen“ heißt. Der eine vermerkt dies nicht bzw. schreibt noch etwas hinzu, der andere lässt das Bild für sich sprechen, manche wiederum grübeln, was der Absender wohl damit noch sagen wollte.

Diese fotografischen Nachträge – die Arbeit des Jahres oder Ereignisse betreffend, Bemerkenswertes im Bild fassend, auch Zeitgeist widerspiegelnd oder eben einfach nur schöne Details zum Vorschein bringend – erfreuen den Adressaten in den meisten Fällen. Nur selten wandern sie in die Papierkörbe, sondern zieren Pinnwände, Küchentüren oder Alben… wie auch immer.

Aus der Sammlung des Dresdner Fotografen Jürgen Männel

Hier eine kleine Auswahl aus der weit über 600 Karten zählenden Sammlung des Dresdner Fotografen Jürgen Männel, die 122 Jahre zurückreicht und Jahr um Jahr auch durch selbst gefertigte Karten vergrößert wird.

Man kann sinnieren und Fragen aufwerfen, zu dem was man da sieht. Wurde ein im Schnee stehengebliebener Trabi 1988 in die Garage, in eine Werkstatt oder gleich auf den Schrotthaufen geschoben? Hielt der Eisbär im Berliner Zoo nach Besuchern oder seinem Futter Ausschau?

Vielleicht ist diese Seite Anstoß, auch das eigene Fotoarchiv mal zu durchforsten und einen Gruß zu verschicken, oder mit diesem Gedanken im Hinterkopf im kommenden Jahr auf den Auslöser zu drücken. Denn schöne, lustige, überraschende Momente wird es auch 2023 geben.

Von DNN