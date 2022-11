﻿Neues Portal: Vier Schritte zum Kita-Platz in Dresden

In Dresden startet die Stadtverwaltung eine neue Internetplattform zur Anmeldung für die Kinderbetreuung.

Dresden. Neustart nach langer Vorbereitung: Am Dienstag, 8. November 2022, geht das neue Anmelde- und Platzvermittlungssystem für die Kindertagesbetreuung in Dresden in Betrieb. Das Angebot unter dem Namen "Kitaportal Dresden" wird im Internet erreichbar sein unter kitaportal.dresden.de. Die DNN erläutern die wichtigsten Fragen.

Was ist neu?