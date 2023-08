Dresden. Lange war beim Bäcker alles wie immer. Er verkaufte Amerikaner an Iraner, Berliner an Amerikaner und Florentiner an Pariser. Nun aber ist erlaubt, was bei vielen ein Stirnrunzeln auslöst, wenn es sie nicht gar auf die Palme bringt. Getreideschimmelkäfer im Brot, Heuschreckenpulver im Brötchen, getrocknete Grillen im Kuchen, alles seit dem 24. Januar dieses Jahres als Zutat in Lebensmitteln gestattet. Insofern überrascht es nicht, dass in der Ausstellung „Pflanzenfieber. Botanik, Mensch, Design“ (siehe DNN vom 28. April dieses Jahres) die Rezeptur für gebratenen Waschbär auftaucht, wobei unter anderem versichert wird: „Am besten wird er im Ofen mit Rotweinsoße gegart, dazu reicht man Wurzelgemüse wie Topinambur.“

Königliche Leidenschaft

Einen Besuch wert ist die mitnichten mit Entsetzen Scherz wollende, sondern durchaus lautere Absichten hegende Schau gleichwohl, aus historischer Perspektive insbesondere der Ausstellungsteil im Neuen Palais. Denn hier steht die historische Tradition der botanischen Forschung und des Gartenbaus in und um das Schloss- & Parkareal im Fokus. Insbesondere zwei sächsische Monarchen waren einst vom Pflanzenfieber erfasst:

Zum einen Friedrich August I., der an die 4300 Pflanzenarten im Pillnitzer Garten sammeln ließ – und zwar alles im Verborgenen, denn der Monarch war eher menschenscheu. Zum anderen war da sein Neffe Friedrich August II., der die Sammlung auf 16 000 Arten erweiterte. Die Botanikerkönige sammelten auch durchaus unscheinbare Gewächse, Hofgärtner sowie weitere Pflanzenliebhaber lieferten weitere Exemplare, die die Könige in nachmittäglichen Botanikstunden bestimmten. Etwa 30 bis 40. Pflanzenarten untersuchten sie täglich, ihre Erkenntnisse trugen sie in eine spezielles Gartenbuch ein, wie Stefanie Krihning den DNN mitteilte, die Kuratorin der Schau im Neuen Palais.

Friedrich August I. erteilte allerlei Zeichenaufträge an die Dresdner Hofmaler Johann Jacob Friedrich (1746–1813), dessen Sohn Carl Friedrich (1787–1840) sowie Moritz Tettelbach (1794–1870). Jeweils 100 Zeichnungen wurden zu jeweils einem Buch zusammengebunden, den sogenannten „Pillnitzer Centurien“. Was die Ansprüche Friedrich Augusts anging, vermerkte der Botaniker Ludwig Reichenbach: „Von einer guten botanischen Abbildung verlangte er strenge Naturtreue und vollständige Analyse bei künstlerischer Vollendung.“

Eine familiäre Angelegenheit

Friedrich August II. wiederum begeisterte sich vor allem für Bergflora, weshalb er regelmäßig allerlei botanische Exkursionen unternahm, ins Erzgebirge und den Harz, in die Alpen wie auch in die Dolomiten. Der Monarch veröffentlichte sogar ein Buch über die Flora im böhmischen Marienbad, nachdem er dort zur Brunnenkur gewesen war. Lange nutzte er die sogenannte „binäre Nomenklatur“; die der schwedische Forscher Carl von Linné 1735 eingeführt hatte. Da Linnés System aber so seine Tücken hatte, schwenkte Friedrich August II. schließlich auf das vom erwähnten Reichenbach entwickelte System um, wobei der Botaniker zum König vermerkte: „Unbestimmbare Gewächse erregten eine gewisse Unruhe in ihm, die ihn antrieb, immer weiter nachzusuchen und noch andere Werke zu vergleichen, bis er so glücklich war, die Auflösung der vorliegenden Räthsel zu finden.“

Interessant auch folgendes Zitat, das an einer Wandtafel nachzulesen ist: „Der König nahm seinen Sitz in dem ersten kleinen warmen Gewächshaus wo der Hofgärtner die zu untersuchenden Topfpflanzen in lange Reihen gestellt und die aus dem freien Lande in abgeschnittenen Exemplaren dazugelegt hatte. Die zur Untersuchung nothwendigen Bücher brachten Lakaien in Körben herbei... der König war in diesen Stunden überaus heiter und freute sich innig über alles Neue, was irgend ihm vorkam.“

Erinnert wird im Neuen Palais auch an diverse Pillnitzer Gärtner und Botaniker, die, ausgestattet mit Empfehlungsschreiben und Stipendien, ihr Wissen in die besten und renommiertesten Gärten Europas weitertrugen. Da war etwa Friedrich August Andreas Lehmann, der Sohn eines Hofgärtners war und sein eigenes Metier im Garten am Japanischen Palais erlernte. Ab 1822 verbrachte er zwei Gesellenjahre in Pillnitz. Dabei zeigte er sich so talentiert, dass Friedrich August I. ihn mit einem Reisestipendium bedachte, mit dem es Lehmann möglich war, sich unter anderem in München, Wien, Potsdam und England weiterzubilden. Besonderer Ertrag seiner Touren war ein Alpenpflanzen-Herberium. Bei seiner Rückkehr nach Dresden erhielt Lehmann den Posten als „Botanischer Gärtner“ im Botanischen Garten.

Eine Tradition, die verbindet

Gewürdigt wird auch der Gartentheoretiker Christian Cay Lorenz Hirschfeld, der 1875 in seiner „Theorie der Gartenkunst“ hinsichtlich der Bedeutung für das Staatswesen vermerkte: „Die Schätze des Pflanzenreichs sind die erste Unterhaltung und Bereicherung des Staats; der Fürst, der Minister, der ihnen seine Aufmerksamkeit entzieht, verliert Vortheile von der größten Wichtigkeit.“

Ein ganz spezieller Fall ist der „Pflanzenjäger“ Franz Wilhelm Sieber. Der 1789 in Prag geborene Sieber bereiste von 1822 bis 1824 Australien, Südafrika und Mauritius. Da der sächsische König sich generös an den Reisekosten beteiligt hatte, erhielt der Pillnitzer Garten nach Siebers Rückkehr Samen, darunter Viola hederacea – eine Veilchenart mit efeuartigen Blättern, reinweißen Blüten und violetter Mitte.

Dann wäre da noch Franz Kummer, der um 1840 in Pillnitz die Gärtnerei erlernte. Als Geselle arbeitete er in Potsdam und Berlin-Charlottenburg. Mit einem Reisestipendium des sächsischen Königs wie auch der preußischen Königin ging er laut Texttafel nach England, wo ihn Star-Gärtner Sir Joseph Paxton engagierte. Mit ihm legte er von 1855 bis 1859 den Park des Bankiers James de Rothschild am Chateau de Ferrières vor den Toren von Paris an und stieg zum Gartendirektor auf. Als er sich dann 1864 um die Hofgärtnerstelle in Pillnitz bewarb,, wollte man seine Dienste nicht, wegen „zu großer Vertrautheit mit großartigen Verhältnissen.“ Kummer war also überqualifiziert, was man von etlichen Ministern der derzeitigen Ampel-Koalition eher nicht behaupten kann.

