In einem neuen Krebsforschungszentrum der DKFZ nahe der Uniklinik sollen Technologien für die Prävention und Behandlung von Krebserkrankungen erarbeitet werden. Der Freistaat finanziert das Projekt mit 20 Millionen Euro.

Dresden. Die Außenstelle des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) in Dresden bekommt einen Neubau. Hier sollen später neue Technologien für die Prävention und Behandlung von Krebserkrankungen entwickelt werden. Bisher war die Einrichtung in Interimsräumen auf dem Campus der Hochschulmedizin Dresden untergebracht. Nun soll an der Mildred-Scheel-Straße ein eigenes Gebäude mit fünf Etagen und 1350 Quadratmetern Nutzfläche entstehen. Der Freistaat finanziert das Bauvorhaben mit 20 Millionen Euro.