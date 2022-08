Die Dresdner müssen sich warm anziehen: Ab 1. September spart die Stadtverwaltung Energie. Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (Grüne) stellte jetzt die Sofortmaßnahmen der Stadt vor. Wird der Striezelmarkt wegen Energiemangel ausfallen?

Dresden. Keine dekorative Beleuchtung, keine Springbrunnen, nur noch Mindesttemperaturen in Schulen und Kindertagesstätten – die Landeshauptstadt Dresden will in einem ersten Schritt 20 Prozent Energie an den öffentlichen Gebäuden und der Infrastruktur sparen. So werden die Brücken oder der Rathausturm nachts nicht mehr angestrahlt, kündigte Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (Grüne) am Mittwoch an.

Warmwassertemperatur wird auf 60 Grad abgesenkt