Neues Energiesparkonzept: In Dresden wird es dunkel und kalt

Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen hatte gestern Ihren (vorerst) letzten Arbeitstag. Ob die Grüne wiedergewählt wird, steht in den Sternen, aber zum Abschied schaltete die Grüne noch die Energiesparlampe an. Die Stadt will im Zuge der Gaskrise ihren Energieverbrauch um 20 Prozent senken. Konkret bedeutet das: Heizung runter in öffentlichen Gebäuden, Nachtlicht aus an repräsentativen Bauwerken wie Rathaus, Museen, aber auch den Elbbrücken, zudem sollen unnötige Ampeln abgeschaltet werden und die Brunnen früher in die Winterpause gehen.

Fahrradfahrer fahren am Morgen über die sanierte Augustusbrücke an LED-Lampen entlang. Nachts sollen die Lichter gedimmt oder jede zweite Lampe ausgeschalten werden. © Quelle: Robert Michael/dpa

Kann man alles machen und ist sicher besser, als die Hände in den Schoß zu legen - aber den Klimawandel wird das allein nicht aufhalten - da können sich so genannte Aktivisten noch so oft irgendwo ankleben. Die Maßnahmen aber in Bausch und Bogen zu verdammen wie die FDP („Es ist schade und traurig, dass Dresden in den Chor der Alarmisten einstimmt"), ist auch eher ein Eingeständnis der Resignation oder des Unwillens.

Dass der Verkehr von der FDP kommt, ist für uns nicht vorstellbar. Rolf Leonhardt Mitglied des ADFC Dresden über die Ambitionen Holger Zastrows, Mobilitätsbürgermeister zu werden

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Corona in Dresden: Weniger Patienten, aber ein weiterer Todesfall: Die Kliniken in Dresden und Sachsen haben sich weiter geleert, das zeigen die aktuellen Belegungsdaten. Das Dresdner Gesundheitsamt vermeldet am Mittwoch jedoch erneut einen Todesfall in Zusammenhang mit Corona. Jetzt lesen

Bundesregierung rudert bei Homeoffice- und Test-Angebotspflicht für Unternehmen zurück: Vor einer Woche noch hatte Arbeitsminister Hubertus Heil eine Rückkehr zur Homeoffice-Pflicht angekündigt. Ein Beschluss des Bundeskabinetts am Mittwoch scheint allerdings keine Homeoffice-Pflicht für den Arbeitgeber zu umfassen. Der müsse ein Angebot lediglich „prüfen“. Jetzt lesen

Zulassungsentscheid heute - Was Sie über die Impfstoffe gegen Omikron wissen sollten: Seit vielen Monaten sind sie angekündigt: Covid-19-Impfstoffe, die auch der Omikron-Variante Rechnung tragen. Heute will die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA über eine Zulassung derartiger Präparate entscheiden. Wie effektiv sind sie – und wer braucht sie. Jetzt lesen

Wer darf im Plenarsaal künftig im Podium sitzen? Am Donnerstag verhandeln fünf Fraktionen über die Besetzung der Bürgermeisterposten. © Quelle: via www.imago-images.de

Bürgermeisterposten in Dresden: Fünf Fraktionen suchen heute den Kompromiss

Es gibt nicht nur Streit in der Kommunalpolitik: Fünf Fraktionen haben sich jetzt auf gemeinsame inhaltliche Positionen verständigt. Aber: Heute geht es um die Bürgermeisterämter. Da ist wieder Streit vorprogrammiert. Jetzt lesen

Vizekanzler Robert Habeck. (r.) lobte Olaf Scholz ausdrücklich: © Quelle: Getty Images

Habecks Sonderlob für Scholz: wenn sich der Vizekanzler um den Koalitionsfrieden bemüht

Das dritte Entlastungspaket für Bürger und Betriebe wird wieder einen Milliarden-Euro-Umfang haben. Voraussichtlich ist es am Wochenende fertig. Der Bundeskanzler spricht von einem „großen Bauwerk“, Lindner von einem „wuchtigen Paket“. Und Wirtschaftsminister Habeck lobt den Kanzler in bemerkenswerter Weise. Jetzt lesen

10.30 Uhr: Erste Bilanz der Ombudsstelle bei Vonovia Dresden - Seit Februar 2021 ist eine Ombudsstelle als unabhängiges Schlichtungsgremium für Streitigkeiten zwischen Dresdner Mieterinnen und Mietern und Vonovia tätig. Die Ombudsleute berichten unter anderem darüber, wie das Angebot angenommen wird, wie das Schlichtungsgremium in Streitigkeiten zum Einsatz kommt und welche Ergebnisse die bisherige Arbeit gebracht hat.

18 Uhr: Sitzung des Jugendhilfeausschusses der Stadt Dresden - Im öffentlichen Teil geht es neben einer Fragestunde unter anderem um den Sachstandsbericht der AWO Fachstelle zur Prävention sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche, den Markenlizenzvertrag für das Kinderschutzprojekt „Bärenstarker August“ und die Fortschreibung Fachplan Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege für das Schuljahr 2022/2023. Ort: Stadtmuseum, Festsaal, 3. Etage, Wilsdruffer Straße 2 (Eingang: Landhausstraße) , 01067 Dresden

18 Uhr: Sitzung des Stadtbezirksbeirates Leuben - Im öffentlichen Teil geht es unter anderem um Anträge, die dem Stadtrat vorliegen, wie zwei Anträge der Dissidenten-Fraktion, mit dem Ziel, die Subventionierung öffentlicher Parkplätze zu beenden bzw. Anliegern „Spielstraßen auf Zeit“ zu ermöglichen und die Forderung der Grünen nach einem Konzept zur „Erhöhung der Lebensqualität in Stadtvierteln und Verringerung der Auswirkungen des Kfz-Verkehrs“ in Dresden. Ort: Stadtbezirksamt Prohlis, Bürgersaal, Prohliser Allee 10, 01239 Dresden

18 bis 22 Uhr: Cocktailnacht im Barockviertel - Heute knallen im Barockviertel und auf der Hauptstraße bei der mittlerweile 13. Cocktailnacht wieder die Korken:

19 Uhr: Supermassive Schwarze Löcher - Sie haben milliardenfache Sonnenmassen. Der Vortrag schildert den aktuellen Stand der Forschung. Der Astronom und Astrophysiker Prof. Dr. Pavel Kroupa aus Prag zeigt auf, wie diese Massemonster entstehen und wie eng die Schwarzen Löcher mit der Entwicklung von Galaxien zusammenhängen. Ort: Palitzsch-Museum, Gamigstraße 24, 01239 Dresden, Eintritt frei

Im Anschluss an den Energiegipfel werden Ministerpräsident Michael Kretschmer, Sachsens Energieminister Wolfram Günther (r.) und Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (l.) sowie weitere Teilnehmer Pressestatements abgeben. © Quelle: Robert Michael/dpa

Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat für heute Vertreterinnen und Vertreter der sächsischen Wirtschaft, Energieversorger, Wohnungswirtschaft, Kommunen, Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbände und der Verbraucherschutzzentrale zum Energiegipfel der Sächsischen Staatsregierung ein. Ziel des Energiegipfels ist der Austausch zur aktuellen Situation der Sicherheit und Kosten der Energieversorgung sowie zu möglichen Maßnahmen, um die Herausforderungen der kommenden Monate zu bewältigen.

Zufrieden durch Lagom: Einfach mal Fünfe gerade sein lassen. Da können wir uns von den Schweden noch ein Scheibchen Glück abschneiden. © Quelle: Unsplash/Clay Banks

... die Gelassenheit: Wie wir uns mit der schwedischen Lebensart das Dasein erleichtern

Können wir entspannt sein – selbst, wenn nicht alles perfekt läuft? Ja, und zwar dank Lagom. Das schwedische Lebensprinzip lehrt uns, mit dem zufrieden zu sein, was uns reicht, statt nach Extremen zu streben. Und damit tun wir nicht nur uns selbst etwas Gutes. Jetzt lesen

