Die Kinder- und Jugendpsychiatrie in Sachsen gilt mangels Kapazitäten seit langem als „Intensivpatient“. In der Corona-Pandemie haben sich die langen Wartezeiten noch erhöht. Ein Projekt aus Dresden soll nun zur Entlastung beitragen.

Dresden. Mädchen und Jungen mit psychischen Erkrankungen sollen in Dresden schon bald mehr Beistand erhalten. Am Mittwoch beginnt in Kooperation des Dresdner Jugendamtes mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP) am hiesigen Universitätsklinikum ein Projekt, das bundesweit Schule machen könnte und das Betreuungssystem spürbar entlasten soll. Demnach finanziert das Jugendamt die Stelle eines Psychotherapeuten, der Personal der Jugendhilfe gezielt im Umgang mit Betroffenen ausbildet und fit macht.