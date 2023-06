﻿Das sind die Pläne fürs neue Busnetz im Dresdner Südwesten

Dresden. Weniger Umsteigen, schneller ans Ziel – die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) wollen im Südwesten der Stadt für bessere Busverbindungen sorgen. Das Netz soll dazu umgekrempelt werden. Die DNN erklären, was besser werden soll, welche Linien wo fahren könnten und wie die Dresdner mitreden können.

Die Probleme: Defizite bei Erschließung und Verbindungen

Die Fachleute der DVB haben gleich an mehreren Stellen Handlungsbedarf erkannt. Als ein großer Knackpunkt gilt die Verbindung zwischen dem Dresdner Nordwesten und Süden. Wer etwa von Trachau, Mickten oder Pieschen nach Löbtau oder zum Uni-Campus will, braucht dafür viel Zeit und muss häufige Umstiege in Kauf nehmen. Auffällig ist, dass auf der Relation vergleichsweise viele Autos unterwegs sind.

Für die Experten ist klar: Hier fehlt ein attraktives ÖPNV-Angebot. Luft nach oben gibt es aber auch bei der Anbindung aus Löbtau sowie dem Dresdner Osten hin zu dem südlichen Uni-Campus (Nöthnitzer Straße). Als ausbaufähig gilt zudem die Relation zwischen Briesnitz und Altcotta. Und: In Naußlitz, so haben es die Fachleute analysiert, haben etwa 500 Anwohner zu weite Wege bis zur nächsten Haltestelle von Bus oder Bahn.

Die Lösung: Neues Liniennetz für bessere Verbindungen

Bereits seit 2018 checken Experten der DVB, wie mit Änderungen im Liniennetz die Defizite beseitigt werden können. Seither sind mehr als 40 Liniennetzvarianten überprüft worden, etwa hinsichtlich der Fahrgastzahlen, der Betriebskosten, der Klimawirksamkeit und nicht zuletzt auch der Nutzbarkeit von Straßen für den Busverkehr. Inzwischen liegt eine Vorzugsvariante vor, die nun öffentlich zur Debatte steht. Betroffen wären von den Änderungen die Linien 70, 79, 80, 85, 87 und 92.

Die Linien 70 und 80: Direkt von Pieschen nach Cotta

Die Neuerung hier trifft den Linienverlauf im Süden. Statt wie bisher nach Gompitz (Linie 70) oder Omsewitz (Linie 80) werden die Busse beider Linien aus dem Nordwesten ab Altcotta bis zur Endhaltestelle Löbtau an der Tharandter Straße geführt. So gelangen Fahrgäste oh­ne Umstieg von Pieschen oder Trachau bis nach Löbtau – und von dort weiter mit nur einem Umstieg mit der Linie 61 oder 85 auf den Uni-Campus. Zwischen Altcotta und Löbtau würde durch die Überlagerung der Linien ein engerer Takt entstehen.

Die Linie 79: Vom Wilden Mann bis nach Omsewitz

Mit 2,6 Kilometer Länge ist die Buslinie 79 zwischen Mickten und Übigau aktuell die kürzeste im Netz. Das soll sich ändern. Die Busse der 79 sollen künftig statt der Linie 80 bis Omsewitz fahren. In Richtung Norden ist auf lange Sicht eine Verlängerung bis Wilder Mann angedacht. Damit würde die Anbindung der Döbelner Straße und Übigaus an die S-Bahn in Pieschen verbessert.

Die Linie 85: Von Gompitz direkt bis zum Campus

Schon heute führt die 85 von Striesen über Gruna, Strehlen und den südlichen Campus bis Löbtau. Künftig soll sie bis Gompitz (als Ersatz für die Linie 70) verlängert werden. Teile Löbtaus würden dadurch noch besser mit dem Bereich um die Nöthnitzer Straße verknüpft werden.

Die Linie 87: Von Striesen bis nach Ockerwitz

Aus Striesen kommend ist bisher für die Busse der Linie 87 Endstation an der Otto-Pilz-Straße in Strehlen. Auf lange Sicht soll hier eine Durchfahrt nach Zschertnitz geschaffen und die Linie 87 über die Nöthnitzer Straße, Naußlitz und Altcotta bis Ockerwitz geführt werden. So entstünde eine direkte Verbindung aus dem Dresdner Osten hin zum Campus, eine Direktverbindung von Briesnitz nach Altcotta (dadurch wird die Linie 92 ersetzt) und ein besseres ÖPNV-Angebot für die Menschen in Naußlitz.

Die Umsetzung: Erste Stufe könnte bis 2025 kommen

Bereits 2025 könnte der erste Teil des neuen Busnetzes Südwest umgesetzt werden – wobei dabei nur die Dinge kommen werden, für die keine baulichen Eingriffe notwendig sind. Bei der Linie 87 würde erst einmal alles beim Alten bleiben – denn hier müssten die Wendel-Hipler-Straße sowie die Pietzschstraße in Naußlitz bustauglich gemacht und die erwähnte Durchfahrt zwischen der Zschertnitzer Straße und Räcknitzhöhe gebaut werden. Beide Vorhaben sind bisher nicht zeitlich eingeordnet. Die Linie 92 könnte zwischenzeitlich aber von Ockerwitz bis Wölfnitz verlängert werden. Zusätzliche Arbeiten sind zudem auf der Döbelner Straße für die Linie 79 nötig. Dafür gibt es ebenfalls noch keinen Termin, weshalb in der ersten Stufe Busse nur von Omse­­witz nach Mickten fahren könnten.

Die Mitsprache: Dresdner dürfen Wünsche und Kritik äußern

Am Mittwoch hatten die Verkehrsbetriebe die Pläne erstmals bei einer Informationsveranstaltung präsentiert, nun können diese auch im In­ternet eingesehen und kommentiert werden. Die Onlinebeteiligung ist noch bis zum 18. Juni möglich.

Die nächsten Schritte: Stadtratsbeschluss Anfang 2024

In den nächsten Monaten werden sich dann verschiedene Gremien mit den Vorschlägen befassen, Anfang 2024 könnte nach heutigem Stand der Dinge der Stadtrat eine Entscheidung zum neuen Busnetz treffen. In der Folge würden die Verkehrsbetriebe dann die Umsetzung der ersten Stufe vorbereiten. So müssten unter anderem auch zusätzliche Busse angeschafft werden. Nachgedacht wird darüber, auch hier Elektrofahrzeuge einzusetzen.

Im Internet gibt es weitere Informationen und die Möglichkeit zur Mitsprache: dvb.de/busnetz-sw

