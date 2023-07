﻿Auf die Schüsseln, fertig, los! Ma’loa bringt Hawaiianische Bowls nach Dresden

Kostenfrei bis 09:00 Uhr lesen

Gastronomie

Mitarbeiter Robin Cankaya und die Inhaberinnen Phuong Nguyen Thanh und Mai Nguyen Thanh bewirten Gäste bei der feierlichen Eröffnung ihres Restaurants am Altmarkt

Am Altmarkt gibt es seit Kurzem gesunde und farbenfrohe Bowls. Das Franchise Ma’loa ist bereits in 28 anderen deutschen Städten und sogar mit einer Filiale in Paris erfolgreich.