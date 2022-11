﻿Neuer Trauerweg auf dem Friedhof in Dresden-Cotta

Auf dem 125 Jahre alten evangelischen Friedhof Dresden-Cotta wird am Sonntag ein Trauerweg eingeweiht. Der Pfad mit Stelen soll zum Nachdenken über die Endlichkeit anregen.

Friedhofsverwalter Hartmut Schneider auf dem Trauerweg auf dem Friedhof in Cotta.

Dresden. Menschen helfen, den Tod eines Angehörigen zu verarbeiten, und zum tieferen Nachdenken über die Endlichkeit des Lebens anregen will ein Trauerweg auf dem 125 Jahre alten evangelischen Friedhof Dresden-Cotta, Gorbitzer Str. 6. Eröffnet wird er am Totensonntag – evangelische Christen bezeichnen ihn als Ewigkeitssonntag – 20. November, 11 Uhr, nach dem Gottesdienst, der 10 Uhr in der Friedhofskapelle beginnt. Es musiziert der Posaunenchor. Geplant seien Führungen.

Zwölf Stationen umfasst der Pfad, jede davon markiert von einer Stele, auf der eine Tafel angebracht ist, wie Bettina Klose erläutert, seit 2017 Pfarrerin für den Bereich Cotta im Kirchspiel Dresden-West. Auf den Tafeln steht jeweils ein kurzer Text, darunter ein Zitat. Jede Station ist mit einem Symbol bezeichnet. Sie stehen für Etappen, die Menschen in der Trauer durchmachen, wie Pfarrerin Klose erläutert.

Die letzten Stationen sind Zeichen der Hoffnung

Die Wurzel zum Beispiel steht für die Erfahrung, wie herausgerissen zu sein aus der Welt. Weitere Stationen sprechen von Steinen, die einem Trauernden auf dem Weg und im Magen liegen; von Mauern, hinter denen man Schutz und Geborgenheit sucht; von einem Windspiel, das dem herumirrenden Denken gleicht; vom Kreuz, das Lebenspläne durchkreuzt, aber nicht das Ende ist. Die letzten zwei Stationen sind Blumen am Weg und ein Apfelbaum – Zeichen der Hoffnung. Das Geld für den Trauerweg brachten Kirchgemeinde und Stadtbezirk gemeinsam auf.

Die Idee zu dem Pfad hatte Friedhofsverwalter Hartmut Schneider. „Die meisten gehen zielgerichtet zum Grab ihrer Angehörigen und wieder raus“, hatte der 61-Jährige beobachtet. Er wollte etwas schaffen, was ihnen hilft, mit ihrer Situation fertigzuwerden. Der Weg könne Trauernde vielleicht veranlassen, auch andere in ähnlicher Situation wahrzunehmen, womöglich mit ihnen ins Gespräch zu kommen, sagt er. Einladen solle er auch Menschen, die kein Grab dort haben – zu einem Spaziergang und der Beschäftigung mit Tod und Sterben.

Dieses Nachdenken steht im Mittelpunkt des Ewigkeitssonntags, des letzten Sonntags im evangelischen Kirchenjahr. Das neue beginnt mit dem 1. Advent, in diesem Jahr der 27. November.

