﻿Neuer Starttermin für das Gymnasium LEO in Dresden

Das Gymnasium LEO muss länger im Altbau am Berthelsdorfer Weg ausharren als geplant. Jetzt gibt es einen neuen Termin für die Einweihung des Neubaus.

Dresden. Baubürgermeister Stephan Kühn (Bündnis 90/Die Grünen) hofft darauf, dass in der ersten Maiwoche die Baugenehmigung für das Gymnasium mit dem Arbeitstitel LEO (Linkselbisch-Ost) vorliegt. Für das Erteilen der Genehmigung seien geeignete Interimsmaßnahmen für den Schulweg der Gymnasiasten erforderlich, beispielsweise Querungshilfen für die Fahrbahn der Bodenbacher Straße. Diese Maßnahmen sollen bis Ende April festgelegt werden, so Kühn.

Baustart für März geplant

Eigentlich sollte der Baubeginn für das 62 Millionen Euro teure Schulgebäude im März erfolgen. Die Fertigstellung war für den Beginn des Schuljahres 2025/2026 geplant. „Der Bauablauf war ohnehin schon sehr straff geplant“, erklärte Kühn auf Anfrage des CDU-Stadtrats Veit Böhm, doch es kam zu Verzögerungen: Der Plan der Verwaltung, sichere Schul- und Radwege ohne eine Verbreiterung des Verkehrsraums zu schaffen, fiel im Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau durch. Denn der Fahrzeugverkehr sollte auf die Gleise der Straßenbahn gelegt werden. Mit negativen Folgen für Individualverkehr und Öffentlichen Nahverkehr. Die Verkehrsqualität hätte deutlich gelitten.

Schnelle Lösung ohne Eingriff in Grundstücke

Aber: Die Lösung hätte mit einem Bebauungsplan schnell umgesetzt werden können. Nun muss die Stadtverwaltung Grundstücke erwerben und auch Bäume fällen, um mehr Verkehrsraum zu erhalten und mit einer Verbreiterung der Bodenbacher Straße zu sicheren Rad- und Fußwegen zu kommen.

Provisorien für Sicherheit

Bis diese Lösung umgesetzt werden kann, wird noch viel Zeit vergehen, bis dahin müssen Provisorien für Sicherheit sorgen. Ohne klar definierte Übergangsmaßnahmen gibt es aber keine Baugenehmigung.

Winter 2026 ist ein sportliches Ziel

Für das Gymnasium, das sich gegenwärtig noch in einem Altbau am Berthelsdorfer Weg befindet, heißt das: Ein halbes Jahr länger am alten Standort unter schwierigen räumlichen Bedingungen ausharren. Und das auch nur dann, wenn es beim Neubau keine Überraschungen gibt, wie Kühn sagte. Winter 2026 sei immer noch ein sportliches Ziel.