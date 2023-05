﻿Das ist Dresdens neuer Super-Spielplatz

Dresden. Klettern, schaukeln, rutschen – und das alles in XXL! Als Dresdens Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (Grüne) am Mittwochvormittag den Waldspielplatz im Südpark offiziell eröffnete, gab es bei den kleinen Besuchern kein Halten mehr. In Windeseile waren die Riesenschaukel, der acht Meter hohe Spielturm mit seinen zwei langen Rutschen und all die anderen Spielgeräte in Beschlag genommen.

Im vergangenen Sommer hatten die Arbeiten für den Waldspielplatz begonnen. Zuvor durften die künftigen Nutzer bei der Planung der neuen Anlage im Herzen des Südparks sogar mitreden. Die Hortkinder umliegender Schulen konnten ihre Ideen und Wünsche einbringen, die der Dresdner Landschaftsarchitekt Matthias Moring in die Planungen einbezog. „Die Spielplatzexperten“, lobt Eva Jähnigen, „haben den Turm meisterhaft und nach den Vorstellungen der Kinder gebaut.“

Toller Blick über Dresden

Tatsächlich kann sich der neue Spielplatz sehen lassen – und trifft es das Wort „super“ in der gebrauchssprachlichen wie in seiner eigentlichen lateinischen Bedeutung. Die riesige Schaukel, der lange Krabbeltunnel oder der Balancier-Parcours in der weitläufigen Anlage – die auch über einen Spielbereich für ganz kleine Kinder verfügt – garantieren nämlich nicht nur jede Menge Spielspaß. Der Spieleturm aus Robinienholz überragt die umherstehenden Bäume und bietet von oben ei­nen tollen Blick über Dresden.

Die Spielgeräte sind größtenteils aus Holz gefertigt, das Umfeld naturnah gestaltet. Die neue Anlage im Südpark kostete rund 400 000 Euro. © Quelle: Mike Schiller

Die Spielgeräte sind überwiegend aus Holz gefertigt und auch das Umfeld ist naturnah gestaltet, so dass sich der Spielplatz in das ihn umgebende Wäldchen bestens einfügt. Der, so erklärt Eva Jähnichen, sei schließlich schon bei Kindern früherer Generationen „ein Ort für Abenteuer und Spiel gewesen.“

Altlasten sind große Herausforderung im Südpark

Der Bau der Anlage war allen voran auch wegen des Untergrunds eine Herausforderung. In einem Teil des Südparks wurde einst Lehm abgebaut, nach dem Krieg wurden die Löcher mit Trümmern – daran erinnern die am Eingang an der Passauer Straße aufgestellten Loren – und später auch mit Hausmüll verfüllt. Auch der Bereich des neuen Spielplatzes gehört zum Altlastengebiet. Deshalb hatten Bauleute zunächst den Boden austauschen müssen. Zudem waren laut Stadt statische Berechnungen und Sicherungsar­beiten im Erdreich nötig, damit der Kletterturm nicht ins Kippeln gerät.

Die Kosten für den neuen Waldspielplatz beziffert die Verwaltung auf rund 400 000 Euro. Die Stadt ist seit einigen Jahren dabei, den zwischen Plauenscher Ring, Nöthnitzer, Berg- und Kohlenstraße gelegenen Südpark Schritt für Schritt zu einer Anlage für Freizeit und Erholung entwickeln. So entstanden bereits zwei neue zentrale Wege, die längs und quer durchs Areal führen.

Neuer Weg zur Kohlenstraße bis Sommer fertig

Mit dem Bau eines weiteren Weges, der von der Kohlenstraße hinab zur Kreuzung der alten Betonplattenwege führt, hatte die Stadt ebenfalls vergangenes Jahr begonnen. Dieser, so sagt Romy Bertram vom zuständigen Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft, wird voraussichtlich im Juni oder Juli fertig. Allen voran der lehmige Untergrund hatte hier zu Verzögerungen geführt. Bereits im November hatte die Stadt gemeinsam mit vielen fleißigen freiwilligen Helfern neben dem neuen Weg eine Streuobstwiese angelegt.

Langfristig plant die Stadt in diesem Bereich auch den Wiederaufbau des 2017 im Dresdner Zoo abgerissenen und seither teilweise im Lapidarium eingemotteten Pinguinca­fés. Ein weiteres großes Projekt ist ne­ben einer Vielzahl kleinerer Vor­haben, wie etwa einem Bereich fürs urbane Gemeinschaftsgärtnern, ein neuer Sportplatz. Vor allem spielt der Südpark aber eine zentrale Rolle im Konzept für die Bewerbung Dresdens um die Ausrichtung der Bundesgartenschau 2033.

Weiterer Weg in Richtung Nöthnitzer Straße

Noch dieses Jahr will die Stadt ei­nen weiteren neuen Weg in Angriff nehmen. Der soll den Eingangsbereich an der Passauer Straße mit der Nöthnitzer Straße verbinden. Dort führt bisher – an einer Gartensparte vorbei – nur ein holpriger Pfad entlang. Die Verwaltung geht aktuell davon aus, dass der neue Weg bis Frühjahr 2024 fertig sein könnte.

Darüber hinaus laufen die Planungen für ein ausgeklügeltes System, um künftig das Regenwasser aufzufangen. Vorgesehen sind ei­nerseits Mulden im Gelände, die das kühle Nass speichern und für die Vegetation nutzbar machen. Zudem sind im Bereich hinter den Turnhallen der Uni an der Nöthnitzer Straße Versickerungsflächen angedacht, die bei Starkregen große Mengen aufnehmen können – was auch verhindern soll, dass das Wasser den Hang hinunterschießt und die Unigebäude in Mitleidenschaft zieht.

