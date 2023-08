﻿Klappt die Besetzung diesmal? Neuer OB-Vorschlag für Dresdens Schöffenwahlausschuss

Dresden. Neuer Versuch für die Besetzung des Schöffenwahlausschusses im Stadtrat in Dresden: Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) macht einen Personalvorschlag für das Gremium. Darüber soll der Stadtrat am 24. August entscheiden. Die Stadträte werden dazu extra zu einer Sondersitzung zusammengerufen, weil es trotz mehrfacher Versuche bislang nicht gelungen ist, ausreichend Personen in das Schöffenwahlgremium zu entsenden.

Es geht um eine „Vertrauensperson als Beisitzer für den Schöffenwahlausschuss beim Amtsgericht Dresden für die Amtsperiode 2024 bis 2028“ – das ist genauso aufregend, wie es klingt. Der Stadtrat muss dafür sieben Personen entsenden. In mehreren Sitzungen ist es den Stadträten nur gelungen, sechs Personen zu benennen.

Wiederholt ungültige Stimmen

Beim letzten Versuch im Juli gab es letztlich bis kurz vor Mitternacht zehn Abstimmungen. Doch immer wieder verfehlten die Kandidaten die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit. Die Abstimmung ist geheim, daher ist offen, an wem die Wahl scheiterte. Bei allen Abstimmungen gab es zudem immer wieder ungültige Stimmen. Das kann so oft kaum noch versehentlich geschehen, führt aber dazu, dass die Stimmenzahl für die Zwei-Drittel-Mehrheit nach oben getrieben wird. Bei mehreren vorgeschlagenen Personen sinkt dann zwangsläufig die Chance auf eine erfolgreiche Wahl.

Nun schlägt Oberbürgermeister Dirk Hilbert den langjährigen Direktor der Städtischen Bibliotheken und derzeitigen Stiftungsratsvorsitzenden der Bürgerstiftung Dresden, Prof. Arend Flemming, als „über alle parteipolitischen Grenzen anerkannte Persönlichkeit“ vor. Die Wahl ist überfällig.

Hilbert appelliert an Stadträte

Darauf verweisen der Präsident des Amtsgerichts Dresden Holger Schindler und die sächsische Justizministerin Katja Meier (Grüne) in Schreiben an die Stadt. Sie sehen die Arbeitsfähigkeit der Justiz in Gefahr. Die Wahl der Vertrauenspersonen hätte schon bis 30. Juni 2023 erfolgen müssen.

Hilbert richtet einen eindringlichen Appell an alle Stadträte: „Ich bitte Sie daher eindringlich, von eigenen Vorschlägen abzusehen, um die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit für Herrn Professor Flemming nicht zu gefährden.“

DNN