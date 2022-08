Der Dresdner Kreuzchor beginnt das neue Schuljahr mit einem neuen Kreuzkantor. Martin Lehmann löst Roderich Kreile ab, der im Juli in den Ruhestand verabschiedet worden ist. Lehmann war einst selbst Kruzianer. Der Kreuzchor habe für ihn einen unverwechselbaren, wiedererkennbaren Klang, sagt Lehmann im DNN-Interview. „Das möchte ich erhalten.“

Dresden. Am 1. September tritt Martin Lehmann offiziell als neuer Dresdner Kreuzkantor an. Die feierliche Amtseinführung ist für den 24. September, 17 Uhr, im Rahmen der Kreuzchorvesper zum Michaelisfest in der Kreuzkirche geplant. Kerstin Leiße traf sich mit Martin Lehmann zum Interview.

Selbst einmal Kruzianer