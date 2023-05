Neuer DNN-Podcast zum Juwelendiebstahl im Grünen Gewölbe

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

es war der Jahrhundert-Coup: Am 25. November 2019 dringen vermummte Männer in das Grüne Gewölbe in Dresden ein, zerschlagen Vitrinen, stehlen Juwelen im Wert von 113 Millionen Euro und fliehen durch die Nacht. Wie konnten die Täter so einfach an die Pretiosen kommen? War die Sicherheit der Staatlichen Kunstsammlungen nicht gewährleistet? Fragen gab es nach der spektakulären Aktion viele.

Schnell war klar: Der Remmo-Clan aus Berlin muss beteiligt gewesen sein. Sechs Männer saßen 15 Monate auf der Anklagebank in Dresden, am 16. Mai 2023 folgten schließlich die Urteile. Einer, der jeden Prozesstag verfolgt hat, ist DNN-Kolumnist Butz Peters. Gemeinsam mit DNN-Chefredakteur Dirk Birgel nähert er sich in unserem neuen Podcast den Details des Jahrhundert-Diebstahls und des Mammutprozesses. In Folge 1 geht es um die Tatnacht.

Zitat des Tages

Solange alles rechnerisch möglich ist, glaube ich bis zur letzten Sekunde daran. Tim Knipping Kapitän von Dynamo Dresden, über die verbliebene Aufstiegschance

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

Die „Villa Romana“ an der Tolkewitzer Straße in Dresden muss wiederaufgebaut werden, entschied das Verwaltungsgericht Dresden. © Quelle: Archiv

„Villa Romana“: Verwaltungsgericht Dresden ordnet Wiederaufbau an

Seit Jahren streiten sich der Eigentümer und die Stadt Dresden über das Grundstück Tolkewitzer Straße 57. Dort stand bis 2014 die denkmalgeschützte „Villa Romana“, der Eigentümer riss sie ohne Genehmigung ab. Nun muss er sie wiederaufbauen. Jetzt lesen

Aus unserem Netzwerk

Blick in den Plenarsaal im Bundestag im Reichstagsgebäude. © Quelle: Michael Kappeler/dpa

Studie: Große Mehrheit der Deutschen sieht Demokratie im Land bedroht

Vier von fünf Deutschen sehen die Demokratie im Land bedroht. Sehr viele wünschen sich außerdem, dass sich die Bundesregierung stärker für die Demokratie einsetzt. Das zeigt eine neue, repräsentative Umfrage. Jetzt lesen

Termine des Tages

Fördergeld - Sachsens Forstminister Wolfram Günther übergibt Förderbescheide/Nachbewilligungen für den Bau von sieben Löschwasserzisternen in drei Gemeinden im Nationalpark Sächsische Schweiz.

Wahlkampf - Die CDU Pirna gibt bekannt, wen sie für die Oberbürgermeister-Wahl ins Rennen schickt.

16 Uhr: Sitzung des Ausschusses für Petitionen und Bürgerbeteiligung - Im öffentlichen Teil der Sitzung geht es unter anderem um Petitionen zu sicherem Radfahren auf der Bürgerstraße, Nulltarif statt Fahrpreiserhöhung, zum Containerdorf Dresden-Leuben und zur Rettung des Jugend-Öko-Hauses im Großen Garten. Ort: Neues Rathaus, Beratungsraum 2, 2. Etage, Raum 13, Dr.-Külz-Ring 19, 01067 Dresden

Was heute wichtig wird

Vor dem Gebäude des DRK in Dresden steht ein Fahrzeug des Katastrophenschutzes. © Quelle: Sven Rogge/DRK

Das Deutsche Rote Kreuz in Sachsen weiht heute sein neues Logistikzentrum an der Bremer Straße in Dresden ein. Damit kommt das Deutsche Rote Kreuz dem Auftrag der Europäischen Union nach, Ausrüstung für den Katastrophenschutz vorzuhalten.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

Das Fastfood-Traditionsgericht verliert immer weiter an Bedeutung: Schon seit 2020 ist die Currywurst nicht mehr das beliebteste Gericht in den deutschen Kantinen. © Quelle: Volkswagen

... ein Rückschlag für die Currywurst: nur noch auf Platz drei im Kantinen-Ranking

Der Kraftriegel verliert in Deutschland weiter an Beliebtheit: 2022 ist die Currywurst nur noch das drittbeliebteste Essen. Was nehmen die Menschen lieber in der Kantine zu sich? Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Christin Grödel

stellvertretende DNN-Chefredakteurin

Haben Sie unseren Newsletter schon abonniert und kennen Sie die weiteren aus unserem Netzwerk? Hier informieren

Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gern direkt bei unserem Chefredakteur Dirk Birgel: d.birgel@dnn.de

Hier geht's zur DNN-App

Exklusive News, Hintergründe und Meinungen immer schnell und rund um die Uhr!

iOS: Die DNN-App im App Store

Android: Die DNN-App bei Google Play

E-Paper: die Zeitung von morgen schon am Abend lesen Die DNN-Ausgabe des nächsten Tages gegen 21 Uhr (Aktualisierung am Morgen) und mehrere Ausgaben handlich immer dabei. Hier geht's zum E-Paper

Unser E-Paper gibt es auch als App

iOS: Das E-Paper der DNN im App Store

Android: Das E-Paper der DNN bei Google Play

DNN