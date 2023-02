﻿Schneller, elektronischer: Was kann Dresdens digitales Bürgerbüro?

Zehn Wochen Wartezeit auf einen Termin im Bürgerbüro? Das war 2022 die Regel, hat sich aber gründlich geändert. So hat es die Stadt geschafft, den Stau aufzulösen.

Dresden. Dienstag, 14. Februar, 13.15 Uhr wirft der Computer auf die Anfrage nach dem nächsten freien Termin in einem Bürgerbüro aus, Anliegen: Beantragen eines neuen Personalausweises. Dresden nimmt Fahrt auf beim Thema Bürgerservice. Zehn Wochen Wartezeit und mehr gehören der Geschichte an. So hat die Verwaltung auf den Stau in den Bürgerämtern reagiert.