﻿Neuer Anlauf für Christmas Garden in Pillnitz

Am 17. November ist Eröffnung für das Open-Air-Event, das den Schlosspark mit tausenden Lichtern in Szene setzt. Warum es trotz Energiekrise stattfinden soll.

Dresden. Während überall an Beleuchtung gespart wird oder werden soll, gehen vom 17. November an im Pillnitzer Schlosspark die Lichter an. Der Energiekrise zum Trotz soll der Christmas Garden – wie in anderen Städten auch – wieder stattfinden. Der Vorverkauf der Tickets habe begonnen, teilen die Veranstalter mit. Das sind die Christmas Garden Deutschland GmbH und die Concert Concept Veranstaltungs-GmbH Berlin.

Zwei Jahre in Dresden außer Spesen nichts gewesen

Sie wollen mit ihrem Veranstaltungskonzept endlich wieder durchstarten. In den vergangenen zwei Jahren haben sie viel investiert, um die Barockanlage mit Illuminationen in eine glitzernde Weihnachtswelt zu verwandeln und gleichzeitig den zahlreichen Hygieneanforderungen im Zusammenhang mit der Coronapandemie gerecht zu werden. Umsonst. 2020/21 durfte das Event in Dresden kurzfristig doch nicht stattfinden, 2021/22 musste Christmas Garden nach nur vier Tagen wegen der Coronaverordnung wieder schließen – „als einziger Standort in ganz Deutschland“, wie Sprecher Uwe Hansmann betont.

Zwei Kilometer langer Rundweg

Nun also ein neuer Anlauf in Dresden. Bis zum 15. Januar 2023 sollen die Besucher im Pillnitzer Schlosspark auf einem rund zwei Kilometer langen Rundweg an Lichtfiguren, illuminierten Gebäuden und Leuchtszenerien vorbeiwandeln können, auf andere Gedanken kommen, sich von Glanz, Glitzer, Glühwein und Bratwurst ein bisschen Sonne ins Herz holen und die Kassen klingeln lassen. Schließlich sichert das auch Arbeitsplätze. Die Veranstalter sprechen von „hunderten“ an allen Christmas-Garden-Standorten. Mittlerweile sind das neun in Deutschland und elf im europäischen Ausland.

„Die Nachfrage vor Corona hat gezeigt, wie groß das Bedürfnis der Menschen nach einem Ort ist, an dem sie entspannen, auftanken und entschleunigen können. Vor dem Hintergrund der aktuellen Krisen gewinnt der Christmas Garden als ein solcher Ort unter freiem Himmel aus unserer Sicht für Erwachsene und Kinder noch mehr an Bedeutung“, argumentiert Uwe Hansmann.

Öffnungszeiten & Preise Christmas Garden im Schlosspark Pillnitz Öffnungszeiten: 17. November 2022 bis 15. Januar 2023, 16.30-22 Uhr Schließzeiten: 21./22./28./29. November sowie 24. und 31. Dezember 2022. Eintrittspreise: Erwachsene Mo.-Do. 19,50 Euro; Fr.-So. 21,50 Euro; 19. Dezember bis 1. Januar 23,50 Euro; Kinder Mo.-Do. 15 Euro, Fr.-So. 17 Euro und 19. Dezember bis 1. Januar 19 Euro Internet:christmas-garden.de

LED-Technik und Ökostrom

Um Kritikern den Wind aus den Segeln zu nehmen, teilte der Veranstalter in einer Pressemitteilung mit, dass „zahlreiche Maßnahmen für eine umwelt- und energiebewusste Umsetzung zur Stromeinsparung ergriffen“ worden seien.

Auf DNN-Nachfrage konkretisiert Sprecher Uwe Hansmann, dass in Dresden schon „von Anbeginn komplett auf modernste LED-Technik mit geringstmöglicher Wattzahl umgestellt“ worden sei. „Hinzu kommt in Teilen Lasertechnik. Zudem ist es uns gelungen, ab diesem Jahr 100 Prozent Öko-Strom aus nachhaltigen Energiequellen zu verwenden.“

Um den Stromverbrauch zu minimieren, werde die Wegebeleuchtung auf ein notwendiges Sicherheitsminimum reduziert. Es gebe auch keine Eisbahn. Des Weiteren wurden die Einlasszeiten von Montag bis Donnerstag „größtenteils um eine Stunde gekürzt“.

„Freude der Menschen ist Energie wert“

Auf einen einzelnen Besuch im Christmas Garden Dresden heruntergerechnet, werde für die Beleuchtung und Beschallung 0,45 kWh Strom benötigt, erklärt Uwe Hansmann weiter. Das sei ein Stromverbrauch, der beispielsweise der 75-minütigen Inanspruchnahme eines Streamingdienstes wie Netflix oder dem 20- bis 30-minütigen Betrieb eines handelsüblichen Bügeleisens entspreche.

„Unserer Meinung nach ist die Freude der Menschen gerade in diesen Zeiten diese Energie wert. Man sollte auch nicht vergessen, dass die Besucher und Besucherinnen, die sich im Christmas Garden aufhalten, zur selben Zeit keinen anderen Beschäftigungen zu Hause nachgehen, die in der dunklen Jahreszeit fast alle Strom verbrauchen.“

Aufgrund allgemein gestiegener Kosten für Produktion, Strom, Personal, Logistik, notwendiger Infrastruktur etc. werde der Besuch von Christmas Garden in diesem Jahr allerdings teurer. Für Erwachsene steigt der Eintrittspreis um 2,50 Euro, für Kinder, Schüler, Studenten und Senioren um 50 Cent.