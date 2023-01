﻿Neue Zebrastreifen: Hier will die Stadt Dresden dieses Jahr für sichere Querungen sorgen

Die Stadtverwaltung plant dieses Jahr drei neue Fußgängerüberwege in Dresden. Im Fokus steht zudem ein Bereich in Strehlen, wo im Mai 2020 eine Zebrastreifen-Guerilla für Schlagzeilen gesorgt hatte.

Dresden. Dutzende Vorschläge für neue Zebrastreifen auf Dresdens Straßen liegen auf den Schreibtischen im Rathaus, immerhin drei weitere Vorhaben für neue Fußgängerüberwege will die Stadt nun dieses Jahr anpacken. Wie die Verwaltung auf Anfrage erklärte, plane die Verwaltung in Niedersedlitz einen und in der Leipziger Vorstadt zwei neue Übergänge. Im Fokus der Planer steht außerdem eine Querung in Strehlen – wo vor knapp drei Jahren eine Zebrastreifen-Guerilla für Schlagzeilen gesorgt hatte.

Die Verbesserung der Situation für Fußgänger hat sich die Stadt groß auf die Fahnen geschrieben, unter anderem den Bau mehrerer Dutzend neuer Querungsstellen angekündigt. Tatsächlich gibt es in Dresden bisher nur magere 26 Fußgängerüberwege auf Straßen und weitere elf in Kombination mit Kreisverkehren. Zum Vergleich: Das Dresdner Straßennetz bringt es insgesamt auf eine Länge von fast 1500 Kilometer. Kritiker wie die Vertreter des Bündnisses Dresden zu Fuß, aber auch Politiker aus Stadtbezirksbeiräten oder Bürger, die entsprechende Petitionen starten, drängen auf sichere Überwege.

Drei neue Fußgängerüberwege im vergangenen Jahr

Bereits im vergangenen Jahr konnte die Verwaltung drei neue Zebrastreifen umsetzen. So entstanden in Briesnitz auf der Straße Am Lehmberg in Höhe der Heroldstraße sowie in Johannstadt auf der Pfotenhauerstraße im Bereich der Bushaltestelle Gutenbergstraße neue Querungen. In Mickten ließ die Stadt zudem den Kreisverkehr im Bereich der Sternstraße und Scharfenberger Straße entschärfen und dabei auch hier Zebrastreifen anordnen.

Dieses Jahr wollen die Verantwortlichen nun einerseits in Niedersedlitz auf der Erich-Kästner-Straße in Höhe der Heinrich-Mann-Straße für ein sicheres und komfortableres Queren der Fahrbahn sorgen. Darüber hinaus stehen zwei Projekte in der Leipziger Vorstadt auf dem Programm. Im Hechtviertel soll auf der Buchenstraße in Höhe Kiefernstraße ein neuer Übergang entstehen. Zudem ist auf der Lößnitzstraße in Höhe der Martha-Fraenkel-Straße ein neuer Zebrastreifen geplant.

Höchste Priorität für Problemfall in Strehlen

Über mögliche weitere Vorhaben über 2023 hinaus kann die Stadt noch keine konkreten Angaben machen. Eine Stelle in Strehlen, die bereits für Schlagzeilen gesorgt hatte, genießt bei der Verwaltung aber ei­ne besonders hohe Priorität. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion hatte ei­ne Zebrastreifen-Guerilla im Mai 2020 auf der Kreischaer Straße am Kaitzbachweg mit weißer Farbe Fakten geschaffen. Eine illegale und nicht ungefährliche Aktion, denn schließlich sahen die Streifen ziemlich echt aus. Die Stadt reagierte, ließ die Streifen erst mit gelben Kreuzen abkleben und die Farbe dann rasch vom Asphalt abkratzen.

Auf der Kreischaer Straße in Strehlen waren im Mai 2020 in einer Nacht-und-Nebel-Aktion weiße Streifen aufgemalt worden. © Quelle: Dietrich Flechtner/Archiv

Im Spätsommer 2021 hatte der für Strehlen zuständige Stadtbezirksbeirat Prohlis schließlich ein ganzes Paket mit möglichen neuen Standorten für Zebrastreifen im Dresdner Südosten ans Rathaus adressiert, inklusive der Kreischaer Straße. Inzwischen, so heißt es von der Verwaltung, sei dieser Standort in Dresdens Fußverkehrsstrategie "als neu zu errichtende Querungsstelle mit der Priorität 1 eingeordnet" worden. Die weiteren vom Stadtbezirk vorgeschlagenen Stellen seien indes bisher dort nicht aufgeführt, befinden sich aber in Prüfung für die fortschreibende Ergänzung der Fußverkehrsstrategie, heißt es weiter.