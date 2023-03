﻿Hier stehen die ersten neuen Wartehäuschen in Dresden

Dresden. Neues im Öffentlichen Personennahverkehr in Dresden: Es fahren nicht nur die ersten neuen Stadtbahnwagen durch die Stadt, auch die ersten neuen Fahrgastunterstände stehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

An der Haltestelle Pirnaischer Platz, im Baustellenbereich für den Promenadenring, sind vier der neuen Wartehäuschen rohbaufertig. Die Glasscheiben und die Technik fehlen noch. Haltestellen mit hoher Fahrgastfrequenz sollen Wartehäuschen mit Bildschirmen erhalten, der Pirnaische Platz zählt zu den Haltestellen mit den meisten Fahrgästen.

Alte Wartehäuschen bis zu 30 Jahre alt

Schritt für Schritt werden bis Mitte 2024 rund 850 alte Wartehäuschen abgebaut und durch neue ersetzt. Grundlage für den Tausch ist ein neuer Vertrag über die Werberechte im öffentlichen Raum, bei dem der bisherige Vertragspartner Wall GmbH die Ausschreibung der Wartehäuschen gewonnen hat. Die alten Fahrgastunterstände sind bis zu 30 Jahre alt und sollen jetzt durch modernere Bauten mit modernerer Optik und modernerer Technik sowie teils mit Gründächern ersetzt werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Baufenster für den Umbau nutzen

Dass die ersten neuen Wartehäuschen am Pirnaischen Platz stehen, ist kein Zufall. Die Stadtverwaltung will den Austausch so managen, dass der Umbau vor allem an Haltestellen erfolgt, die wegen geplanter Bauarbeiten ohnehin gesperrt oder beeinträchtigt sind. So werden an den Gleisbaustellen der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB), und davon gibt es in diesem Jahr ja einige, gleich die neuen Wartehäuschen mit aufgestellt. Es sollen die sogenannten Baufenster genutzt werden, heißt es aus dem Rathaus.

Zeitplan im Themenstadtplan

Gut 14 Tage wird der Umbau pro Haltestelle dauern. Die Stadtverwaltung plant, den Zeitplan für den Umbau der Wartehäuschen im Themenstadtplan zu veröffentlichen. Bis Ende Juni 2024 sollen die Arbeiten im Wesentlichen abgeschlossen sein. Der Austausch an einigen wenigen Haltestellen werde in Abstimmung zu geplanten Bauarbeiten auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.