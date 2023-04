﻿Amtsbeginn im Ausnahmezustand für die neue Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Dresden

Dresden. Ihr Amt nach der Wahl zur neuen Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde zu Dresden beginnt Ekaterina Kulakova im Ausnahmezustand. Dennoch scheint sie die Ruhe in Person. Bei anderen in ihrer Situation lägen die Nerven blank. Die komplette Verwaltung musste aus dem Gemeindehaus raus. Nun teilen sie sich wenige vollgestopfte Räume in einem Bürogebäude unweit vom Postplatz. Neue Synagoge und Gemeindehaus am Hasenberg sind Baustelle. „Wir haben im Moment keinen Zugang“, sagt Ekaterina Kulakova.

Gottesdienste feiern sie in der kleinen Synagoge neben dem Jüdischen Friedhof in der Johannstadt, so, wie bis zur Errichtung der Neuen Synagoge 2001. Zu Festen sind sie auf gastfreundliche Geschwister der anderen Religionen angewiesen. Für Purim hatte die evangelische Kreuzkirchgemeinde ihnen den großen Mauersberger-Saal im Haus an der Kreuzkirche überlassen. Am Sederabend zu Pessach mit Kantor Elija Schwarz kamen sie am Gründonnerstag im Kanonenhof der Reformierten zusammen.

Angst bei älteren Dresdner Gemeindemitgliedern

Grund für den Umbau ist die Sicherheit von Mitarbeitern und Gemeindemitgliedern. Bundesweit haben Sicherheitsbehörden den Terroranschlag vom 9. Oktober 2019 auf die Synagoge in Halle (Saale), bei dem ein schwer bewaffneter Rechtsextremist versuchte, möglichst viele jüdische Gottesdienstbesucher zu töten, als Warnsignal verstanden – und gehandelt. Der Umbau in Dresden ist ein praktischer Schritt. Vor allem unter den älteren Gemeindemitgliedern sei die Angst seither groß, sagt Ekaterina Kulakova. Denn der Attentäter hatte sich bewusst Jom Kippur ausgesucht, das Versöhnungsfest, den höchsten jüdischen Feiertag. Da fasten alle, so viele wie sonst kaum versammeln sich zum Gottesdienst mit Sündenbekenntnis und Bitte um Vergebung, der fast den ganzen Tag dauert, auch etliche nicht-religiöse Juden.

„Es ist ein Tag, an dem wir uns ganz auf unser Leben und unsere Beziehung zu Gott konzentrieren“, erläutert Ekaterina Kulakova. „Wenn da so etwas passiert, tut es besonders weh. Viele Ältere sind sehr vorsichtig geworden. Manche fürchten sich, in die Synagoge zu gehen. Es ist unsere Pflicht, sie zu schützen. Das hat auch die deutsche Regierung erkannt.“

LKA-Spezialisten begutachteten Synagoge und Gemeindehaus

Spezialisten des Landeskriminalamtes hätten Synagoge und Gemeindehaus untersucht. Was die Architekten des Büros Wandel Hoefer Lorch (Saarbrücken/Frankfurt am Main) damals bewusst entwarfen – ein zum Hof offenes Gemeindehaus mit Glasfront – erweist sich nun als Sicherheitsrisiko. „Man kann unsere Mitarbeiter jederzeit durch die großen Fenster beobachten“, erläutert die Vorsitzende.

Neue Synagoge und Gemeindehaus der Jüdischen Gemeinde am Hasenberg sind derzeit Baustelle. © Quelle: Tomas Gärtner

Sicherung der Gebäude und Objektschutz durch die Polizei seien für den Freistaat von hohem Stellenwert, würden ständig überprüft und aktualisiert, erklärte eine Sprecherin des sächsischen Kultusministeriums auf Anfrage. Nach dem rechtsextremistischen Anschlag von Halle sei die Gefährdungslage für alle Einrichtungen der jüdischen Gemeinden und das jüdisch-orthodoxe Zentrum von Chabad Lubawitsch in Dresden neu bewertet worden. Das Kultusministerium berate sie, das Landeskriminalamt (LKA) gebe Sicherungsempfehlungen. Diese umzusetzen, obliege den Gemeinden, die dafür Fördermittel vom Freistaat erhielten. Deren Höhe und Einzelheiten unterlägen dem Geheimschutz. „Die Fertigstellung dieses komplexen Bauvorhabens ist nach heutiger Prognose bis Ende 2024 vorgesehen“, so die Sprecherin.

Vielen Gemeindemitgliedern droht der Verlust des Aufenthaltsrechts

Die Gemeinde durch die Zeit der Provisorien zu führen, ist nur eines von vielen Problemen, die Ekaterina Kulakova zu lösen hat. Ein ernsthaftes belaste jene, die nach 1990 aus den Staaten der früheren Sowjetunion nach Dresden gekommen sind, 95 Prozent der Gemeindemitglieder: Etliche wissen nicht, ob sie bleiben dürfen. Unbegrenztes Aufenthaltsrecht hätten nur jüdische Familienmitglieder als „Kontingentflüchtlinge“ bekommen. Ihre nichtjüdischen Partner hingegen müssten alle zwei Jahre Verlängerung beantragen. Das sei für sie belastend genug. „Ganz katastrophal wird es jedoch für diejenigen, deren jüdischer Partner stirbt. Und Ältere haben wir sehr viele. Etwa die Hälfte unserer Mitglieder sind im Rentenalter.“ Diese Unsicherheit zehre an deren Gesundheit. „Es ist ein Problem in ganz Deutschland. Allein können wir das nicht lösen.“

Dass es nun mit ihr zum ersten Mal in der Geschichte der Dresdner Jüdischen Gemeinde eine russische Vorsitzende gibt, wertet Ekaterina Kulakova zumindest als ein Zeichen, dass ihre Bevölkerungsgruppe deutlicher sichtbar werde. Sie ist 1969 in Uljanowsk an der Wolga geboren, aber im sibirischen Omsk aufgewachsen. Als dort ein Sinfonieorchester gegründet wurde, zogen ihre Eltern hin. Ihr Vater, vor vier Jahren gestorben, hat Tuba gespielt, ihre Mutter ist Pianistin. Klavier hat auch die Tochter gelernt, dazu Chorleitung. In Russland arbeitete sie als Musiklehrerin; so, wie auch heute in Dresden.

Judentum in Russland: „Wir sahen keine Zukunft mehr für uns.“

Ihre jüdische Religion zu praktizieren, sei in der Sowjetunion nicht möglich gewesen, erzählt sie. „Meine Eltern meinten, mir solle mehr Glück im Leben beschieden sein, als Juden es dort normalerweise haben.“ Antisemitismus habe sich eher auf unterschwellige Weise gezeigt. Bei ihrer Klassenlehrerin etwa. „Ich musste immer viel mehr machen als andere, um eine gute Zensur zu bekommen. Am Anfang beleidigte mich das. Allmählich aber gewöhnte ich mich daran.“ Behindern können habe sie das nicht. Im Gegenteil: „Es war eine gute Schule für meinen Charakter.“ Dennoch wollten ihre Eltern Ende der 1990er Jahre Russland verlassen. „Es waren die schwarzen Jahre für die kulturelle und technische Intelligenz. Wir sahen keine Zukunft mehr für uns.“

2005 übersiedelte sie mit den Eltern nach Deutschland. Dass sie nach Dresden kamen, konnten sie sich nicht aussuchen. Ekaterina Kulakova betrachtet es als Glücksfall. 1980 waren die Eltern einmal in der DDR. „Deutschland war ihr Traumland.“ Lieblingskomponist ihres Vaters war Bach. Von ihm hörte sie das erste deutsche Wort. Mit der Aufforderung „Idi schlafen!“, habe er sie oft abends ins Bett geschickt. Den anderen Satz kannten viele Kinder aus einem Film: „Hände hoch!“. Die Sprache lernte sie in Dresden, gleichzeitig ließ sie sich zur Informatikerin umschulen. „Das Wissen nützt mir bis heute. Auch, wenn ich keine Arbeit auf diesem Gebiet gefunden habe.“

Die jüdische Liturgie hat sie wie die Sprache gelernt: über das Gehör. Leitungserfahrung hat sie in den zurückliegenden Jahren als Vorsitzende der 15-köpfigen Repräsentanz der Gemeinde gesammelt. Nun ist Nora Goldenbogen in dieses Amt gewählt worden, die Vorsitzende des sächsischen Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden. Früher habe sie schon viel neben ihrer Arbeit als Musiklehrerin ehrenamtlich für die Gemeinde getan, sagt Ekaterina Kulakova. „Jetzt nutze ich meine gesamte Zeit.“

