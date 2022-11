﻿Neue Unterkunft für Geflüchtete in Dresden-Sporbitz

In Sporbitz entsteht ein Containerdorf mit 13 Einheiten für 52 Geflüchtete. Der Bauantrag läuft noch, soll aber zeitnah bewilligt sein. Anfang 2023 sollen die Unterkünfte beziehbar sein.

Ein Containerdorf für Flüchtlinge entsteht in Dresden. (Symbolbild)

Dresden. Die Stadt plant neue Unterkünfte für Geflüchtete aus verschiedenen Herkunftsländern, da die Platzkapazität in den vorhandenen Gebäuden nicht ausreicht, um alle Ankommenden unterzubringen. Planungen hinsichtlich einer großen Unterkunft im interkommunalen Gewerbepark Dresden/Heidenau an der Pirnaer Landstraße in Sporbitz werden nicht weiterverfolgt, teilt die Landeshauptstadt mit.

159 Geflüchtete in letzter Woche

Dennoch benötigt Dresden weitere Möglichkeiten der Unterbringung, nicht zuletzt wegen des Sächsischen Flüchtlingsaufnahmegesetzes. In der vergangenen Woche nahm die Stadt 159 asylsuchende Menschen auf, bis Jahresende werden 500 weitere dazukommen. Da die städtische Strategie auf die dezentrale Unterbringung in Wohnungen und Wohnheimen ausgerichtet ist, prüft das Amt für Hochbau und Immobilien im Stadtgebiet nach verfügbaren Flächen. Auf denen sollen sogenannte mobile Raumeinheiten (MRE), also Wohncontainer, errichtet werden.

Bezug Anfang 2023

Nicht in Sporbitzer Gewerbepark, sondern auf dem Areal Am Werk 1, soll ein Wohnheim aus 13 mobilen Einheiten entstehen. Der Bauantrag wurde Anfang November eingereicht, zeitnah sei mit der Genehmigung zu rechnen, heißt es seitens der Landeshauptstadt. Bis zum endgültigen Entscheid lagern die Container am vorgesehenen Ort zwischen. Anfang 2023 soll die Unterkunft schließlich von 52 Menschen bezogen werden.

