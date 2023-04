﻿Neue Tiere im Zoo Dresden – die kann man nicht überhören!

Dresden. Ein erst am 14. März geborenes Jungtier bei den Kamerunschafen im Streichelgehege und ein kleiner Gänsegeier, geschlüpft am 19. März, sind die neuesten Tierkinder im Zoo Dresden. Im April wird auch der Nachwuchs von Trampeltierstute Inka erwartet, die hochschwanger ist. Aber wann genau es soweit ist, weiß keiner. Inka hat schon sieben Jungtiere zur Welt gebracht und feierte im Februar ihren 20. Geburtstag.

Neuankömmlinge im Brandes-Haus

Aber im Prof. Brandes-Haus sind ab sofort neue Tiere zu sehen. Die werden die Besucher auf jeden Fall akustisch auf sich aufmerksam machen. Denn es handelt sich um Rote Brüllaffen. Ihre charakteristischen Brüllrufe sind kilometerweit zu hören. Das Gebrüll diene als Kommunikationsmittel gegenüber fremden Gruppen, um sie vor ihrer Anwesenheit zu warnen, heißt es aus dem Zoo Dresden.

Die Affen sind stämmig gebaut, haben kurze Beine und einen langen Schwanz. Die Tiere gehören zur Familie der Klammerschwanzaffen. Rote Brüllaffen sind in verschiedenen Wäldern des nördlichen Südamerika beheimatet.

Kennenlernen im Brandes-Haus

Drei Tiere sind am Dienstag vom Zoo Köln nach Dresden gekommen. „Es handelt sich um zwei Weibchen – die dreijährige Dayany und die vierjährige Yona – und das sechs Jahre alte Männchen Platano“, so Wolfgang Ludwig, der Zoologische Leiter. Die Reise nach Dresden und die Ankunft in Dresden seien reibungslos und entspannt verlaufen, hieß es am späten Dienstagnachmittag.

Roter Brüllaffe Platano. © Quelle: Zoo Dresden

„Die drei Brüllaffen stammen aus verschiedenen Gruppen und müssen sich erst mal kennenlernen“, erzählt Wolfgang Ludwig. Dafür stellen die Zoomitarbeiter den Neuankömmlingen das Gehege der Kronenmakis zur Verfügung. Diese sind deswegen für eine gewisse Zeit hinter den Kulissen untergebracht. Das Kronenmaki-Pärchen werde aber wieder zu sehen sein, wenn die Brüllaffen dann in ihr endgültiges Quartier – das Gehege der Wollaffen – gezogen sind.

Die beiden Brüllaffen-Weibchen Yona und Dayany sind Halbschwestern. © Quelle: Zoo Dresden

Zoo verabschiedet sich von der Wollaffen-Zucht

Denn von der Zucht dieser Tiere verabschiedet sich der Zoo Dresden. „Es gibt zu wenig Wollaffen in Zoos, um züchten zu können und die genetische Diversität zu beachten“, so Ludwig weiter. „Wir wollen versuchen, den übrig gebliebenen Wollaffen Ricardo, der auch zur Familie der Klammerschwanzaffen gehört, mit den Brüllaffen zu vergesellschaften.“ Denn in der Natur haben diese Tiere das gleiche geografische Verbreitungsgebiet und sie teilen den gleichen Lebensraum, teilt der Zoo Dresden mit.

Für die Zusammenführung werde man den Tieren viel Zeit und Ruhe geben. Kommen die drei Roten Brüllaffen und Wollaffe Ricardo trotzdem nicht miteinander klar, suche man für Ricardo einen neuen Halter, so Ludwig. Aber so weit ist es noch nicht.

Wollaffen. © Quelle: Sebastian Kahnert (Foto Archiv)

Katta-Insel öffnet wieder

Ostern ist nach langer Zeit erstmals auch wieder die Katta-Insel für Besucher geöffnet. Erst war sie wegen Corona geschlossen. „Die Kattas sind ein bisschen anfällig und da wollten wir den Besucherkontakt vermeiden“, blickt Zoosprecherin Katrin Kretschmer zurück.

Vergangenes Jahr blieb die Katta-Insel wegen erforderlicher Reparaturarbeiten verwaist. Brücken und Netze mussten erneuert werden. Von Lieferengpässen und Handwerkermangel sei auch der Zoo betroffen gewesen, so dass das Ganze länger dauerte als gedacht. Doch jetzt ist alles schick und auch der Wassergraben entschlammt.

Kattas im Zoo Dresden. © Quelle: Zoo Dresden

An der Baustelle des neuen Orang-Utan-Hauses geht es Schritt für Schritt voran. Der Innenausbau ist in vollem Gange. Derzeit finden Putz- und Estricharbeiten statt, so der Zoologische Leiter Wolfgang Ludwig auf DNN-Anfrage.

