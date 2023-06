Bahn informiert am 6. Juli über Planungen für neue Strecke von Dresden nach Prag

Dresden/Pirna. Die Deutsche Bahn will am 6. Juli ab 18 Uhr in einem digitalen Bürgerdialog über den aktuellen Stand ihrer Planungen für den Bau der neuen Bahnstrecke von Dresden nach Prag informieren. Die Fachleute werden dabei übers Internet Details zum Projekt vorstellen und Fragen der Teilnehmer beantworten, die diese in Echtzeit per Chat stellen können. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Die Bahn plant aktuell den Abschnitt von Heidenau bis nach Tschechien, der größtenteils im dann längsten Eisenbahntunnel Deutschlands durch das Erzgebirge hindurch verlaufen soll. Untersucht werden dazu gegenwärtig zwei Varianten – eine Volltunnelvariante und eine teiloffene, bei der Gleise einige Kilometer unter freiem Himmel verlaufen.

Reisezeit Dresden-Prag soll sich halbieren

Die neue Strecke soll die längst an ihre Grenzen gelangte Verbindung durchs Elbtal entlasten und die Reisezeit für Personenzüge zwischen Dresden und Prag mehr als halbieren.

Die Bahn will bis Ende 2023 ihre Vorzugsvariante bekannt geben. Zuletzt hatte die Bürgerinitiative Basistunnel nach Prag, die wegen der Sorge vor Lärm für einen Volltunnel plädiert, moniert, dass die Bahn ihre Einwände nicht ausreichend berücksichtigt (DNN berichteten).

Internet db-buergerdialog.de/dresden-prag

