﻿Für Sportbegeisterte: Neue Skateranlage in Dresden-Gorbitz

Neues Freizeitangebot in Dresden-Gorbitz: Die Eisenbahner-Wohnungsbaugenossenschaft (EWG) hat einen Skate-, Streetsport- und Begegnungspark gebaut.

Dresden. Gorbitz hat einen neuen Anziehungspunkt für Sportbegeisterte: Am Omsewitzer Ring nahe der Coventrystraße ist ein einzigartiger Streetsport- und Begegnungspark entstanden. Hier kann man skaten, mit BMX-Rädern fahren, Fußball oder Basketball spielen, sich mit Freunden treffen oder dem Treiben von den vielen Sitzflächen aus einfach nur zuschauen. Anfang 2023 wird zusätzlich eine Tischtennisplatte aufgestellt.

Bauherr ist die Eisenbahner-Wohnungsbaugenossenschaft (EWG), die allein in Gorbitz rund 6000 Wohnungen bewirtschaftet. Insgesamt wurden über eine Million Euro in die komplette Neugestaltung des etwa 3300 Quadratmeter großen Areals investiert. Eine Hälfte hat die EWG investiert, die andere Hälfte kam aus dem Förderprogramm „Sozialer Zusammenhalt“, an dem Bund, Land und Stadt zu je einem Drittel beteiligt sind.