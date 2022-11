﻿Ganzkörperscanner und mehr: Neue Sicherheitstechnik für den Flughafen Dresden

Abflug auf der Baustelle: Am Flughafen Dresden sind umfangreiche Bauarbeiten gestartet. Der Betreiber will den Flughafen fit für die Zukunft machen. Das ist in den nächsten Monaten geplant.

