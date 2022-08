Der Schulstandort in Dresden-Johannstadt an der Pfotenhauerstraße soll mit Containern erweitert werden. Dafür schlägt die Verwaltung jetzt einen neuen Kurs ein.

Der Schulstandort in Dresden an der Pfotenhauerstraße ist an der Grenze der Belastbarkeit. Jetzt schlägt die Stadt bei einer geplanten Erweiterung eine neue Richtung ein.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket