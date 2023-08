Neue öffentliche Toiletten in Dresden geplant

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

der Mensch muss essen, er muss schlafen und er muss auf die Toilette. So einfach ist das Leben. Nicht einfach ist es allerdings, wenn sich der Drang zum stillen Örtchen meldet, sich aber weit und breit keines findet. Dagegen will Dresden nun Abhilfe schaffen. Ab kommenden Jahr sollen 13 neue öffentliche WC-Anlagen errichtet werden.

Dresden bekommt neue WC-Anlagen. © Quelle: dpa/Sebastian Willnow (Symbolfoto)

Und die sollen sogar kostenlos nutzbar sein. Zwei Millionen Euro will die Verwaltung dafür in die Hand nehmen. Saubere Sache. Jetzt lesen

Klar ist aber auch, dass das Konzept so nicht abgeschlossen ist und weiterer Bedarf besteht. Stephan Kühn Dresdens Baubürgermeister (Grüne), über das Toilettenkonzept der Stadt

Der Bundespolizist Klaus Hohmann sitzt an einer Ausfahrt an der Autobahn 17 nahe der deutsch-tschechischen Grenze in einem Polizeiauto und begutachtet die vorbeifahrenden Fahrzeuge. © Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Geschäft mit der Not: Im sächsischen Breitenau endet die Balkan-Route

Die illegale Einreise von Flüchtlingen nach Deutschland nahm zuletzt stark zu. Die deutsch-tschechische Grenze bei Breitenau gilt als Hotspot. Hier endet die sogenannte Balkan-Route. Jetzt lesen

Finanzminister Christian Lindner (von links, FDP), Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz. © Quelle: IMAGO/Frank Ossenbrink

Nach Klausurtagung: Scholz sieht „wichtige Fragen für die Zukunft unseres Landes geklärt“

Zwei Tage lang traf sich Olaf Scholz mit seinem Kabinett auf Schloss Meseberg. Nach den Streitigkeiten der letzten Zeit demonstrierten der Bundeskanzler, Vizekanzler Habeck und Finanzminister Lindner am Mittwoch Einigkeit. Die Ampel will künftig geräuschloser regieren Jetzt lesen

10.30 bis 13 Uhr und 16 bis max. 19 Uhr: Öffentliche Brotprüfung in der Centrum Galerie - Brotprüfer Michael Isensee vom Deutschen Brotinstitut beurteilt heute in der Dresdner Centrum Galerie Brote und Brötchen der Dresdner Innungsbäcker. Sie können zuschauen und/oder sich unter www.brotinstitut.de informieren, welche Backwaren den Qualitätstest bestanden haben.

Abba-Star Agnetha Fältskog feiert Solo-Comeback. © Quelle: Alberto Pezzali/AP/dpa

Abba-Star Agnetha Fältskog (73) veröffentlicht zum ersten Mal seit zehn Jahren neue Musik als Solo-Künstlerin. Das Lied „Where Do We Go From Here?“ soll heute erstmals beim britischen Radiosender BBC Radio 2 zu hören sein. Das wurde am späten Dienstagabend auf dem verifizierten Instagram-Account der Sängerin angekündigt. Bereits in den vergangenen Tagen hatte Fältskog in dem sozialen Medium angedeutet, dass sie an einem neuen Projekt arbeitet. Nach dem Welterfolg mit der Popgruppe brachte sie in den 1980er Jahren drei Alben als Solo-Künstlerin heraus. Später folgten zwei weitere Alben, zuletzt „A“ im Jahr 2013.

Foto vom Gerichshainer Tornado – mit Beschriftung der „Unwetterjäger“. © Quelle: unwetterjaeger.com

... ein Tornado bei Leipzig - oder doch nicht?

Meteorologen sind sich nicht so sicher, drei Männer aus Norddeutschland dagegen sehr: Sie wollen nahe Leipzig erstmals einen Tornado per Live-Stream gesendet haben. Stimmt das? Jetzt lesen

