Endspurt in der Neuen Mensa Dresden: Wann Studentenkantine und Bierstube wieder öffnen

Dresden. Viele Dutzend Kabel hängen von der Decke, aus dem noch blanken Estrichboden lugen Rohrenden hervor. Dort, wo später einmal Türen eingebaut werden, haben die Bauleute notdürftig Plastikfolien aufgehangen. Überall klebt der feine Staub, der beim Sägen und Bohren des Gipskartons aufgewirbelt wird. Hier entsteht das Herzstück der Neuen Mensa: die Küche.

Neun Jahre ist es her, als die beliebte Studentenkantine mitten auf dem Campus an der Bergstraße das vorerst letzte Mal ihre Türen öffnete. Wegen etlichen Baumängeln musste das 1981 nach Plänen des Dresdner Architekten Ulf Zimmermann errichtete Gebäude dicht gemacht werden. Erst nach ewigem Hickhack – der Neuen Mensa drohte sogar der Abriss – begann im Oktober vor drei Jahren schließlich die aufwendige Sanierung. Inzwischen spricht Christian Schneider, beim Studentenwerk Dresden zuständig für das Bauvorhaben, vom Endspurt.

Neue Mensa Dresden mit Terrasse mit 200 Außenplätzen

Von außen geblickt sind die Ar­beiten tatsächlich weit fortgeschritten. Fenster, Klinker, die großen Betonplatten und die roten Verschattungselemente – schon länger er­strahlt die Fassade im alten und teils neuen Glanz. Letzteres gilt etwa für die Waschbetonplatten, die alle neu gegossen werden mussten. Oder für den Anbau, der die Lücke zum Willers-Bau schließt. Darin soll ein Großteil der Haustechnik unterkommen. Auf der Terrasse darüber sind 200 Außensitzplätze geplant.

Die Terrasse auf dem Anbau ist fast fertig. Es fehlen nur noch die Verkleidung für die Wand, die großen Sonnenschirme und die Tische und Stühle. © Quelle: Dietrich Flechtner

Doch bevor hier erstmals Studenten und Dozenten speisen werden, gibt es im Gebäude noch jede Menge zu tun. Nicht nur die neue Küche, auch die drei großen Speisesäle, das Foyer, die Cafeteria und der in Mitte des Gebäudes geplante Ausgabebereich sind allesamt noch große Baustellen. Ein Jahr Zeit bleibt den Planern und Bauleuten noch – denn im September 2024 will das Studentenwerk die Neue Mensa eröffnen.

Kassettendecken in der Neuen Mensa aufgearbeitet

Schon 2008 war das Gebäude un­ter Denkmalschutz gestellt worden. Entsprechend umfangreich sind die Vorgaben der Behörden bei der Sanierung. Die markanten Kassettendecken aus Holz in den drei großen Speisesälen im Obergeschoss wurden ausgebaut und die einzelnen Elemente durchnummeriert. „Wir haben alles aufarbeiten und reinigen lassen“, sagt Christian Schneider. Durch die penible Nummerierung wissen die Handwerker, wo die Teile einst ihren Platz hatten.

Die Kassettendecken erstrahlen in neuem Glanz. Die Elemente waren zuvor gereinigt und aufgearbeitet worden. © Quelle: Dietrich Flechtner

In dem zum Gerber-Bau sowie im zum Zelleschen Weg hingewandten Speisesaal sind die Kassettendecken inzwischen wieder eingebaut. Auch die großen Türen, die die Speisesäle von anderen Räumen abtrennen, waren aufgearbeitet worden und sind bereits zurückgekehrt. So lässt sich ein wenig erkennen, wie die Säle einst gestaltet waren und auch wieder aussehen werden.

Interieur der Bierstube unter Denkmalschutz

Von der Hauptküche im Obergeschoss lässt sich das so noch nicht sagen – und erst recht nicht vom weiträumigen Ausgabebereich, der in der Mitte des Gebäudes zwischen den Speisesälen angeordnet ist und aus dem Foyer über die in Klinker gefassten, verwinkelten Treppen zu erreichen sein wird. Geplant ist dort, wo sich früher die Küche und separate Ausgabestellen befanden, ein lichter Bereich mit verschiedenen Theken, teils auch zur Selbstbedienung. Der sonst in der Mensa sehr dominante Sichtklinker wird hier durch Elemente aus bedrucktem Glas und Aluminium erweitert.

Auch im Erdgeschoss ist vieles noch im Rohbau. In der Cafeteria auf der zum Gerber-Bau hingewandten Seite ist bisher nur zu erkennen, wo einmal die Kassen stehen werden. Und auch in der Bierstube herrscht noch Baustellentristesse. „Wenigstens riecht es hier jetzt nicht mehr nach Rauch“, sagt Christian Schneider und lacht. Dank des Denkmalschutzes wird allerdings viel des früheren Kneipencharmes zurückkehren. Die großen Tische, die Stühle mit Ledergeflecht – auch die werden aufgearbeitet, sagt der Projektleiter. Die Plastiken an der Wand sind ebenso noch vorhanden – zu ihrem Schutz derzeit aber abgedeckt.

Bierstube, Mensa und Cafeteria verteilen täglich 4000 Essen

In der Hauptküche und in den kleineren Küchen für Bierstube und Cafeteria sollen täglich mehr als 4000 Essen zubereitet werden und damit fast genau so viel, wie vor der Schließung der Mensa. Tatsächlich hatte Architekt Udo Zimmermann das Gebäude aber nicht nur als Kantine konzipiert. Die Mensa war immer auch ein Ort der Kultur und Begegnung. Abends erfüllten Konzerte und Partys den Bau mit Leben.

Projektleiter Christian Schneider erklärt, was in der Bierstube noch alles geplant ist. Von derem einstigen Charme ist derzeit nicht viel zu erkennen. © Quelle: Dietrich Flechtner

Das, so betonen es heute die Verantwortlichen, soll so auch bleiben. Der größte der Speisesäle mit der Fensterfront hin zur Bergstraße könne auch weiterhin für Konzerte genutzt werden. Weil künftig jedoch nicht mehr ganz so viele Menschen wie einst gleichzeitig in das Gebäude dürfen, werden die Veranstaltungen aber sicher etwas kleiner ausfallen. Grundsätzlich, so sagt Christian Schneider, könnte auch die Terrasse für diese Zwecke genutzt werden.

Tresen auf der Terrasse der Bierstube

Eine solche wird auch die Bierstube wieder erhalten. Mit einer Neuerung, wie Christian Schneider betont. Statt der bereits weggerissenen kniehohen Mauer aus Waschbeton ist eine Art durchgehender Tresen als bauliche Einfassung geplant. Und noch etwas wird sich ändern: Einem Studentenclub, wie es bis zur Schließung der Fall war, will das Dresdner Studentenwerk die Kneipe nicht mehr überlassen.

An ihrer äußeren Gestaltung hat sich an der Neuen Mensa fast gar nichts verändert. Neu ist der Anbau mit der Terrasse. © Quelle: Dietrich Flechtner

Inzwischen stehen sogar schon die Öffnungszeiten für die Bierstube fest: Anders als früher, als das Bier quasi von morgens bis in die Nacht über die Theke ging, öffnet die Kneipe zunächst nur von 15 bis 22 Uhr. Es gehe darum, sich erst einmal heranzutasten. Außerdem sei es schwierig, Personal zu finden, das bereit ist, bis spät in die Nacht zu ar­beiten, wie Elke Burkhard, beim Studentenwerk verantwortlich für die Hochschulgastronomie, erklärt.

Noch im vergangenen Jahr waren die Kosten für die Sanierung der Neuen Mensa auf etwa 33 Millionen Euro beziffert worden. Ursprünglich waren es mal nur 24 Millionen Euro, bevor die Summe wegen gestiegener Baupreise nach oben korrigiert werden musste. Inzwischen ist von fast 39 Millionen Euro die Rede.

Dahinter stecken abermals kräftige Preissprünge in der Baubranche. Bei den Ausschreibungen gebe es derzeit sehr oft Ergebnisse, die deutlich über den ursprünglich veranschlagten Kosten liegen, erklärt Martin Rauchfuss vom Sächsischen Immobilien- und Baumanagement, das für den Freistaat das ambitionierte Sanierungsvorhaben stemmt. Dahinter stecken vor allem die Folgen der Coronapandemie und des Kriegs gegen die Ukraine – was sich jetzt auch bei der Sanierung der Neuen Mensa niederschlägt.

