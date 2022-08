Seit fast zwei Jahren wird das Gebäude saniert, im Herbst 2024 soll es inklusive der legendären Bierstube weitgehend in seinem alten Glanz erstrahlen. Ein Rundgang auf der Großbaustelle.

Dresden. Ganze Generationen von Studenten aßen in der Neuen Mensa zu Mittag, tranken abends Bier oder kamen zum Feiern. Inzwischen gibt es eine ganze Generation von Studenten, die zwar täglich an dem markanten Gebäude am Fritz-Foerster-Platz vorbeiläuft, das Leben, das hier einst tobte, aber nur aus Erzählungen von sehr altgedienten Kommilitonen oder den Eltern kennt. Vor acht Jahren war die Mensa wegen etlichen Baumängeln geschlossen worden, nach längerem Hickhack startete 2020 dann schließlich die etwa 33 Millionen Euro teure Sanierung. Im Herbst 2024 soll sie endlich wieder öffnen.