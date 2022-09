﻿Neue Leitung für sichere Fernwärmeversorgung nördlich der Elbe

SachsenEnergie plant eine neue Fernwärmeleitung in den Dresdner Norden. Aktuell finden deshalb Baugrunduntersuchungen am Neustädter Elberadweg statt, die für Verkehrseinschränkungen sorgen.

Dresden. SachsenEnergie plant eine neue Fernwärme-Verbindungsleitung am Neustädter Elbufer. Die Leitung soll zwischen der Augustus- und der Marienbrücke gelegt werden und die beiden Fernwärmetrassen entlang der Carolabrücke und dem Elbdüker verbinden. Über diese beiden Hauptleitungen kommt die Fernwärme aus den Kraftwerken südlich der Elbe in die Fernwärmenetze nördlich der Elbe. Der Bau der neuen Leitung ist für 2023 geplant und soll die Versorgungssicherheit im Dresdner Norden erhöhen, sollte es zu einem Ausfall einer der Haupttrassen kommen.

Aktuell finden für die Planung der neuen Leitung am Neustädter Elberadweg zwischen Augustusbrücke und Marienbrücke Baugrunduntersuchungen statt. Da sich der Bereich in einem Bombenabwurfgebiet befindet, sind dort Kampfmittelsondierungsarbeiten notwendig. Für die Arbeiten ist der Bereich des Elberadweges zwischen Augustusbrücke und Milchpavillon auf Höhe des Japanischen Palais noch bis zum 30. September voll gesperrt. Eine Umleitung über einen 100 Meter parallel verlaufenden Weg ist ausgeschildert. Anschließend werden die Arbeiten zwischen Milchpavillon und Marienbrücke fortgesetzt. Vom 10. bis 21. Oktober ist in diesem Bereich eine halbseitige Sperrung notwendig.

