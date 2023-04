Neue Läden für den Dresdner Hauptbahnhof

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

rund 60.000 Menschen durchströmen täglich den Dresdner Hauptbahnhof. Und die nutzen die Wartezeit auf den Zug auch gerne mal zum Shoppen. Nicht ohne Grund wirbt das Kuppelgebäude mit dem Slogan „Einkaufsbahnhof“. In den letzten Wochen und Monaten war davon allerdings wenig zu spüren. Görtz zu, Marché dicht und Podemus ist nun auch geschlossen

Im Schnitt strömen täglich etwa 60 000 Menschen durch den Dresdner Hauptbahnhof. Viele von ihnen nutzen das Angebot der insgesamt mehr als 50 Geschäfte. © Quelle: Imago/Sven Ellger/Archiv

Wer auf den Biomarkt folgt, steht derzeit noch in den Sternen. Für die übrigen Flächen aber deutet sich Besserung an. Die auf italienische Lebensmittel spezialisierte und weltweit in vielen Metropolen vertretene Kette Eataly und der Handelsriese Pepco ziehen ein. Und auch Burger King kehrt zurück. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Gerade in der Endphase der Saison ist es natürlich wichtig, dass du jeden Spieler topfit hast. Aber das kannst du halt alles nicht beeinflussen. Markus Anfang Dynamo-Trainer, über die Personalsorgen des Vereins

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

Mirko Unger (r.) betreibt künftig die Lindenschänke. In der Küche wirbelt Chefkoch Michél Möbius. © Quelle: Anja Schneider

Neustart für die Dresdner Lindenschänke

Die Lindenschänke an der Elbe öffnet ab Sonnabend wieder seine Türen. Den Hut auf hat der ehemalige Geschäftsführer der vier Watzkehäuser in Dresden, Mirko Unger. Jetzt lesen

Die „DNN am Sonntag“ gibt‘s nur digital

DNN am Sonntag, 30.04.23 © Quelle: DNN

Auch diesen Sonntag haben die Dresdner Neuesten Nachrichten für Sie ein E-Paper-Magazin, unter anderem mit Hintergrundberichten zu Themen der vergangenen Woche.

Schauen Sie doch mal rein. Viel Spaß beim Lesen!

Zum E-Paper der DNN geht es hier und wie sie das E-Paper als App aufs Smartphone oder Tablet bekommen, erfahren Sie am Ende dieses Newsletters.

Aus unserem Netzwerk

Fritz (5) konnte seinem kleinen Bruder Wim (acht Monate) das Leben retten. Dass die Knochenmarkstransplantation dringend nötig war, hatte aber erst das Neugeborenenscreening ergeben. © Quelle: privat

Fritz (5) aus Leipzig rettet das Leben seines kleinen Bruders

Ohne das Neugeborenenscreening und ohne seinen Bruder Fritz würde Wim seinen ersten Geburtstag nicht erleben. In Leipzig erhielt das acht Monate alte Baby die rettende Behandlung. Jetzt lesen

Termine am langen Wochenende

Sonnabend bis Montag: Albrechts Burgfest und Walpurgisnacht - Spielleute, Artisten und Gaukler unterhalten die Besucher. Live-Konzert am Sonntag. Ort: Albrechtsburg Meissen, Domplatz 1, 01662 Meißen Mehr Infos zum Programm gibt es hier

Sonnabend bis Montag: Street Food Festival auf der Cockerwiese - Das nach Angaben der Veranstalter größte Festival seiner Art steht im Zeichen des internationalen & kulinarischen Genusses mit Speisen aus aller Welt. Ort: Cockerwiese, Herkulesallee 1, 01219 Dresden Details zum Programm bei Facebook

Sonnabend, 8 bis 12 Uhr: Wochenmarkt am Schillerplatz - Der Wochenmarkt in Blasewitz hat bis zu 25 Stände und öffnet dienstags, donnerstags und sonnabends. Erhältlich sind Obst und Gemüse, Blumen und Pflanzen, Fisch, Fleisch- und Wurstwaren, Olivenöl, Honig, Backwaren, Antipasti, Käse und Milcherzeugnisse, Eier und Nudeln sowie Frischgeflügel und Wild. Außerdem sind ein Café und ein Imbiss vor Ort.

Sonnabend, 10 bis 16 Uhr: Mineralienbörse - Im Angebot sind Mineralien, Fossilien, Schmuck, Bergbauzubehör, Sammlerbedarf und Literatur. Ort: Mensa der TU Dresden, Mommsenstraße 13, 01277 Dresden

Sonnabend, Sonntag,11bis 21 Uhr, Montag,11 bis 19 Uhr: Familienfest - Am Wochenende entsteht in der Neustadtentlang der Hauptstraße, Dresdens schönster Flaniermeile, eine bunte Festmeile unter dem Motto „Neustädter Frühling“. Neben Händlern und Gastronomie, Mitmach-Angeboten, Fahrgeschäften und einem abwechslungsreichen und interaktiven Bühnenprogramm laden weitere Highlights auf dem Jorge-Gomondai-Platz ein.

Sonnabend, 14 Uhr: Dynamo in Freiburg - Am 34. Spieltag der 3. Liga haben die Schwarz-Gelben, die ersatzgeschwächt auswärts antreten müssen, eine schwierige Aufgabe im Aufstiegskampf. Die Freiburger liegen in der Tabelle vor Dynamo auf Platz drei. Weil sie als zweite Mannschaft eines Bundesligisten nicht aufsteigen dürfen, würde Dynamo - wenn es so bleibt, Platz 4 für die Relegation reichen. Verlieren sollte das Team von Cheftrainer Markus nicht, denn Osnabrück, Saarbrücken und Mannheim lauern darauf, an ihnen vorbeizuziehen. Live im MDR-Fernsehen und im DNN-Liveticker. Was glauben Sie, schafft es Dynamo mindestens in die Relegation? Hier geht es zu unsrer Umfrage

Sonntag: Marathon - Während des 24. VVO Oberelbe-Marathons von Königstein nach Dresden werden Straßen in der Landeshauptstadt gesperrt.

Sonntag, 10 Uhr: Pflanzen- und Kräutermarkt - Ort: Altes Heizhaus Dresden, Stetzscher Str. 4, 01097 Dresden

Wer am Wochenende wichtig wird

Der DSC lädt die Dresdner am Sonntag zur 125-Jahre-Party ein. © Quelle: Frank Grätz

Wenn der Dresdner Sportclub am 30. April seinen 125. Gründungstag begeht, sind die Dresdner zum Mitmachen eingeladen. Ab 15 Uhr gibt es zum Beispiel Führungen über die Baustelle des Heinz-Steyer-Stadions, ab 19 Uhr Live-Musik mit der Band Jackpot und ab 20 Uhr lädt DJ Christian Bieselt zur DSC-Party. Der Eintritt für den gesamten Tag ist frei. Mehr dazu lesen Sie hier

Gewusst wie – die Tipps fürs Wochenende

Und dann war da noch ...

Ceylon-Hutaffen spielen auf einem Motorrad, das in der Nähe des Zahntempels in Kandy auf Sri Lanka geparkt ist. © Quelle: M.A.Pushpa Kumara/EPA/dpa

... Sri Lankas Plan, 100.000 Affen abzuschieben

Auf Sri Lanka sind Ceylon-Hutaffen ein großes Ärgernis. Sie plündern Plantagen und sorgen für Ernteausfälle. Nun denkt das Land darüber nach, die Primaten in enormer Zahl an ein Unternehmen aus China abzugeben. Daran gibt es Kritik, denn die Tiere gehören zu den bedrohten Arten und die Firma hat ganz besondere Interessen. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmes Wochenende

Christin Grödel

stellvertretende DNN-Chefredakteurin

Weitere Newsletter aus unserem Netzwerk Hier abonnieren

Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gern direkt bei unserem Chefredakteur Dirk Birgel: d.birgel@dnn.de

Hier geht's zur DNN-App

Exklusive News, Hintergründe und Meinungen immer schnell und rund um die Uhr!

iOS: Die DNN-App im App Store

Android: Die DNN-App bei Google Play

Die Zeitung von morgen schon am Abend lesen Die DNN-Ausgabe des nächsten Tages gegen 21 Uhr (Aktualisierung am Morgen) und mehrere Ausgaben handlich immer dabei. Hier geht's zum E-Paper

Unser E-Paper gibt es auch als App

iOS: Das E-Paper der DNN im App Store

Android: Das E-Paper der DNN bei Google Play