﻿Neue Dresdner Straßenbahn bei Unfall demoliert – Zwei Verletzte

In der Dresdner Friedrichstadt ist am Montagnachmittag ein Pkw mit einer der neuen Dresdner Straßenbahnen kollidiert. Der Autofahrer war regelwidrig abgebogen.

Dresden. An der Kreuzung Fröbelstraße und Emrich-Ambros-Ufer ist am Montagnachmittag ein Auto mit einer Straßenbahn kollidiert. Der Autofahrer war an der Stelle verkehrswidrig nach rechts abgebogen, dabei erfasste ihn die stadtauswärts fahrende Bahn der Linie 2.

Der Autofahrer und ein Kind, das im Wagen saß, kamen verletzt ins Krankenhaus. Bei der Straßenbahn handelt es sich um einen Zug des nagelneuen Typs NGT DX DD, der erst vor einigen Monaten geliefert wurde. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet, es kam dennoch zu Verkehrsbehinderungen. Der Betrieb der Linie 2 unterbrochen werden.